快訊

北捷台北車站M8傳辣椒水外洩！民眾狂咳 警方鎖定1男法辦

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

超級颱風巴威狂風暴雨畫面曝光！ 外媒估「北轉朝台灣逼近」

聽新聞
0:00 / 0:00

紐約水上飛機迫降東河 機翼支柱斷裂8人脫困

中央社／ 紐約5日綜合外電報導

美國官員表示，一架載有多名乘客的水上飛機今天在紐約市東河（EastRiver）緊急迫降，導致一根機翼支柱斷裂，機上8人獲救，其中兩人受到輕傷。

紐約市消防局（FDNY）表示，他們今天中午12時01分左右接獲通報，指稱有一架飛機降落在曼哈頓東23街（East 23rd Street）與羅斯福東河公園大道（FDRDrive）附近碼頭外的水域。

機艙內部拍攝的影片顯示，這架飛機在降落時還可看見帝國大廈（Empire State Building），直到發生一連串顛簸，飛行員隨即發出緊急求救訊息。

紐約市消防局表示，紐約市消防局人員從機上救出至少8人，有兩人因為受到輕傷接受評估，不過至少有一人拒絕接受醫療救治。

紐約市消防局官員指出，這架水上飛機今天稍早從東漢普頓（East Hampton）起飛，之後被發現保持直立狀態，然後被拖回碼頭。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，「一架科迪亞克（Kodiak）100型水上飛機的飛行員於7月5日星期日當地時間中午，在紐約布魯克林附近的東河緊急迫降，導致一根機翼支柱斷裂」，FAA將展開調查。

機翼支柱是一根堅固的桿子，用來連接飛機機翼與機身，協助支撐機翼。

FAA預計將在本週某個時候發布初步事故報告。

16歲的乘客陶德（Khloe Todd）接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）資深交通記者克里夫（KrisVan Cleave）訪問時說：「我以為我們挺不過去。」

陶德說：「飛機當時已經傾斜。這真的太瘋狂了。我以為我們會沉下去、溺斃。我以為我們挺不過去。」

陶德的75歲祖母說，這是她第3次搭乘這類水上飛機，她之前從未遇過任何問題。

陶德說：「當我們隨飛機降落時，我們曾在水面上滑行，然後又升起來，接著在水面上轉了一圈，再次沉下去，然後聽到咚一聲，那是很大的撞擊聲。」

紐約 影片

延伸閱讀

影／美國慶煙火秀出包！143年布魯克林大橋竄火畫面曝 紐約急封橋

美國國慶夜紐約布魯克林爆槍擊 至少8人中槍含4兒童

委國雙震2954死 男從5樓墜地下室受困55小時獲救

紐約爆槍擊至少8人中槍 其中4人是孩童…最小6歲

相關新聞

降落芝加哥前傳巨響 達美班機遭國慶煙火擊中

根據報導，在7月4日芝加哥全城慶祝國慶日之際，達美航空（Delta AirLines）一架班機遭高空施放的煙火擊中

世足賽爆驚人爭議！川普致電FIFA主席 1句話後美前鋒免禁賽

2026年世界盃足球賽正在美加墨三國火熱開踢，紐約時報5日引述三名知情人士透露，美國總統川普7月1日致電國際足球總會主席英凡提諾，要求重審美國隊前鋒巴洛根的紅牌處分，隨後國際足總5日罕見暫緩禁賽令，巴洛根獲准出戰6日對戰比利時的16強賽事。消息一出引爆比利時怒火更震驚足壇，成為本屆賽事至今最大爭議。

廣角鏡／美國建國250年 川普演說煙火同慶

慶祝美國建國二五○周年，總統川普四日在華府國家廣場發表國慶演說。五日凌晨在維吉尼亞州阿靈頓「美國海軍陸戰隊戰爭紀念碑」上空可見璀璨的煙火秀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。