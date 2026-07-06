紐約水上飛機迫降東河 機翼支柱斷裂8人脫困

美國官員表示，一架載有多名乘客的水上飛機今天在紐約市東河（EastRiver）緊急迫降，導致一根機翼支柱斷裂，機上8人獲救，其中兩人受到輕傷。

紐約市消防局（FDNY）表示，他們今天中午12時01分左右接獲通報，指稱有一架飛機降落在曼哈頓東23街（East 23rd Street）與羅斯福東河公園大道（FDRDrive）附近碼頭外的水域。

機艙內部拍攝的影片顯示，這架飛機在降落時還可看見帝國大廈（Empire State Building），直到發生一連串顛簸，飛行員隨即發出緊急求救訊息。

紐約市消防局表示，紐約市消防局人員從機上救出至少8人，有兩人因為受到輕傷接受評估，不過至少有一人拒絕接受醫療救治。

紐約市消防局官員指出，這架水上飛機今天稍早從東漢普頓（East Hampton）起飛，之後被發現保持直立狀態，然後被拖回碼頭。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，「一架科迪亞克（Kodiak）100型水上飛機的飛行員於7月5日星期日當地時間中午，在紐約布魯克林附近的東河緊急迫降，導致一根機翼支柱斷裂」，FAA將展開調查。

機翼支柱是一根堅固的桿子，用來連接飛機機翼與機身，協助支撐機翼。

FAA預計將在本週某個時候發布初步事故報告。

16歲的乘客陶德（Khloe Todd）接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）資深交通記者克里夫（KrisVan Cleave）訪問時說：「我以為我們挺不過去。」

陶德說：「飛機當時已經傾斜。這真的太瘋狂了。我以為我們會沉下去、溺斃。我以為我們挺不過去。」

陶德的75歲祖母說，這是她第3次搭乘這類水上飛機，她之前從未遇過任何問題。

陶德說：「當我們隨飛機降落時，我們曾在水面上滑行，然後又升起來，接著在水面上轉了一圈，再次沉下去，然後聽到咚一聲，那是很大的撞擊聲。」