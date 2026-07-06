聽新聞
0:00 / 0:00

美前總統國慶感言…拜登：堅持憲法 歐巴馬：化解分歧

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導

在美國慶祝建國二五○周年之際，兩黨四位卸任總統：民主黨籍的拜登歐巴馬及柯林頓和共和黨籍的布希，分別接受布希女兒珍娜訪問，分享他們的國慶感言。

珍娜現任美國國家廣播公司（ＮＢＣ）節目 「今日秀」主持人。她日前在名為「歷史對話」的閉門活動，與上述四位前總統逐一對談。

珍娜提出的問題包括：什麼激勵他們競選總統？任內哪些時刻對他們意義最重大？建國二五○周年最想對同胞傳達哪些訊息？

柯林頓說，「我想強調，不要放棄美國；我們是史上延續最久、由自由選舉產生的政府。很多人原本都不覺得我們能撐這麼久。如果我們能延續更久，那會是件好事，所以今年每個人都該思考這件事」。

拜登說，「我們是全球最獨特的國家，因為我們真心認為，民主是由憲法規範。我們堅信人生而平等，每個人都該有機會。我認為，如果我們堅持這點，那國家就會壯大，而不是把精力放在分裂（彼此）上」。

歐巴馬說，「如果我們能堅守以下理念：人民被賦予自我管理的機會，我們重視自己的責任與義務，並對我們的同胞保持尊重和體諒，即使彼此意見相左；如果我們明白，民主進程的一環就是以和平、合法的方式化解分歧；那我有信心，我們會迎來另一個同樣美好的二五○年」。

布希則說，「我們該慶幸自己是這個偉大國家的一分子；要做公民，而非旁觀者。要積極參與這個過程，同時愛鄰如己，像你希望自己被愛那樣去愛別人」。

歐巴馬 拜登 憲法

延伸閱讀

「別放棄美國」4前總統同台 接受布希女兒專訪

國慶演說 川普指共產主義威脅再現

嚴震生／美獨立日的兩位開國先賢

迎來建國250周年 美國民眾盼團結、不再有戰爭

相關新聞

錫安教會牧師獲釋 陸：川習會人道安排

北京錫安教會牧師金明日在七月四日美國建國二五○周年這天被中共釋放，並已安全抵達美國洛杉磯。其家人發表聲明，感謝美國總統川普及其政府的協助，並稱此一結果為「奇蹟」。美國「對華援助協會」指，護送其登機的中方官員說，此次獲釋為美中元首交流後促成的人道安排，並作美國獨立日的善意舉措。

美國前總統國慶感言 拜登：堅持憲法 歐巴馬：化解分歧

在美國慶祝建國二五○周年之際，兩黨四位卸任總統：民主黨籍的拜登、歐巴馬及柯林頓和共和黨籍的布希，分別接受布希女兒珍娜訪問，分享他們的國慶感言。

川普國慶演說「美國是贏家國度」

四日是美國國慶日，適逢建國二五○周年，總統川普當晚在華府國家廣場發表約四十分鐘的國慶演說。他向美國人民喊話，「美國是一個贏家國度；我們會永遠屹立不搖，我們絕不讓國家陷落，我們永遠都是最好的」，並強調美國不會讓任何人奪走自由。

美國最新民調 半數不相信「美國夢」

法新社四日報導，美國建國二五○周年，美國人民在這天心情複雜，夾雜自豪、希望與愛國心，和對國家今後走向的疑慮及不安。

美國國慶現場 哈德遜河軍艦遊行 搭配空中閱兵

美東地區四日發布高溫的極端氣候警報，體感溫度可達攝氏四十一點七度，還颳暴風雨，但多項美國國慶日慶祝活動仍風雨無阻進行。

俄稱奪頓內次克樞紐 烏軍駁斥

俄羅斯總統普亭三日宣稱奪取頓內次克工業中心及交通樞紐康斯坦丁諾夫卡。對此，烏克蘭總統澤倫斯基四日斥為謊言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。