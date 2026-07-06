「川普帳戶」美國慶日推出

美國為孩童設立投資帳戶的「川普帳戶」，在美國國慶日7月4日正式上路，為符合資格的新生兒提供一次性的1,000美元聯邦存款，並允許父母與其雇主能投入更多資金，希望提高孩童對理財的基礎認識。

2025年1月1日-2028年12月31日期間出生的美國公民兒童，只要家人登記開設「川普帳戶」，便會一次性地存入1,000美元，父母、家族成員、雇主及慈善機構能每年再存入以稅前計算的5,000美元。

這項計畫由美國財政部監督，以券商羅賓漢（Robinhood）、及託管銀行紐約梅隆銀行（BNY）為管理者，初期將投資於道富SPDR投資組合標普500指數指數型基金（ETF，代碼SPYM），之後也會投入貝萊德（BlackRock）與先鋒集團（Vanguard）等業者發行的美股ETF。

「川普帳戶」的運作方式類似傳統的「個人退休帳戶」（IRA），在孩童年滿18歲後，將能掌控帳戶，要到退休年齡時才能免稅提領，但若用於接受高等教育或首次購屋等特定用途，不需繳納提前領出帳戶資金的罰金。

這項計畫也象徵一項罕見產官合營儲蓄方案正式啟動。美國官員說，這將讓數百萬名兒童提早參與股市。