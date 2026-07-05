紐約爆槍擊至少8人中槍 其中4人是孩童…最小6歲

美國ABC新聞報導，美國4日迎來獨立250周年紀念，紐約卻傳出槍擊案。紐約市警局表示，布魯克林康尼島（Coney Island）4日晚間發生槍擊案，至少8人中槍，其中4人是孩童。傷者其中1人狀況危急。

紐約市警局聲明表示，警方當地時間4日晚間10時37分接獲通報，西31街2900號街區發生槍擊事件。中槍的8人多數是男性，包括37歲男子、33歲男子、25歲女子、21歲女子、14歲男孩、12歲男孩、7歲男孩和6歲男孩。紐約市警局表示：「所有傷者均由急救人員送往醫院接受治療，其中7人狀況穩定，但21歲女子狀況危急。」

警方表示，他們在現場發現一把槍，但尚未逮捕任何人。