美國國慶夜紐約布魯克林爆槍擊 至少8人中槍含4兒童

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）最新預測圖顯示，超級颱風「巴威」目前位於馬里亞納群島附近，持續向西到西北西方向移動，朝菲律賓海、沖繩以南海域前進。依目前路徑預測，巴威最接近台北與高雄的時間，約落在台灣時間10日凌晨2時，預估屆時颱風中心距離台北約386海里、距離高雄約351海里；這不代表颱風將登陸台灣，但台灣附近海域、沖繩及先島群島後續仍須密切留意。

2026-07-05 09:45