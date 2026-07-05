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美國國慶夜紐約布魯克林爆槍擊 至少8人中槍含4兒童

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
紐約布魯克林區科尼島（Coney Island）。 路透
紐約布魯克林區科尼島（Coney Island）。 路透

美國廣播公司（ABC）今天引述紐約市警察局報導，紐約布魯克林區科尼島（Coney Island）7月4日國慶日晚間爆發槍擊，至少有8人中槍，包括4名孩童。

紐約市警察局（NYPD）發表聲明指出，警方約於晚間10時37分接獲通報，得悉西31街2900號路段（West 31st Street）發生槍擊案，隨即趕赴現場。

受傷者包括37歲與33歲男子、25歲與21歲女子，以及4名年齡介於6至14歲之間的男童，但當局未公布傷者身分。

紐約市警察局表示：「所有傷者均由緊急醫療救護人員送往當地醫院，其中7人情況穩定。21歲女子傷勢危急。」

警方指出，已在現場查獲1把槍械，但尚未逮捕任何人。

路透社無法立即確認該報導的真實性。

槍擊 美國 紐約

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