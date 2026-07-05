美國建國250周年 川普國慶演說批共產主義像「癌症」

美國總統川普（Donald Trump）今天在國家廣場（National Mall）發表美國建國250周年演說時，痛批共產主義像「癌症」，必須加以「切除」。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普表示：「共產主義是輸家，而且永遠都是。共產主義體制與美國體制截然相反，而且共產主義制度從來就行不通。」

「我們喜歡立即阻止這種威脅，而且在它開始之前就阻止，它就像癌症一樣，你必須把它切除，必須迅速切掉。」

川普還說，美國的歷史顯示，美國「絕不會讓任何人奪走我們的自由」。

他說：「這種事不會發生。共產主義者說的那些話，他們沒機會，一次機會都沒有。我們不希望共產主義者出現在我們的國家—以前行不通，以後也不會行得通。」

川普隨後列舉美國憲法保障的各種自由。

他說：「不像世界上許多其他國家，在這個國家，我們擁有言論自由、宗教自由，還有法律之前人人平等。」

川普昨晚在南達科他州拉什摩爾山（MountRushmore，俗稱總統山）演說時，亦曾警告美國正面臨共產主義的威脅。

雖然川普今晚及昨晚都未點名任何特定政治人物，但他近來已將矛頭指向上個月在紐約（New York）初選中勝出的幾名民主社會主義者。