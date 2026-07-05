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迎來建國250周年 美國民眾盼團結、不再有戰爭

中央社／ 華盛頓5日專電

適逢美國建國250周年，全美各地昨天都有獨立紀念日慶祝活動，在華府登場的「向美國致敬」慶典，一度因天候不佳而暫停，美國總統川普隨後登台演說時強調，「絕不會因此退縮」。到場參加慶典的美國民眾有人希望保持團結，有人期盼不再有戰爭。

1776年7月4日，英國北美13個殖民地代表通過「獨立宣言」，宣布脫離英國統治後，美國今年迎來建國250周年。獨立紀念日當天，全美各地都有慶祝活動，其中在華府國家廣場（National Mall）的「向美國致敬」（Salute to America）慶典為最重要活動之一。

從下午直到傍晚，可看到美軍各式軍機編隊飛行越過華府上空，包括阿帕契直升機及日前剛亮相的新版美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）等，還有F-18F超級大黃蜂戰機、F-35C匿蹤戰機等進行展演。

儘管華府4日下午溫度一度飆升至攝氏38度，仍有許多民眾不畏高溫外出，到國家廣場周邊慶祝獨立紀念日。「向美國致敬」戶外活動現場也有不少人身穿印有美國國旗圖樣的衣服，展現愛國精神。

不過，活動進行到傍晚7時左右，主辦單位宣布因即將來臨的劇烈暴風雨，活動必須中斷，要求在場民眾及媒體立即撤離到附近建築物。

美國國家氣象局一度發出劇烈雷雨特報，但華府晚間僅有些微閃電且雨勢不大。「向美國致敬」活動隨後在晚間10時許重新開放民眾及媒體進場，仍舊吸引大批民眾共襄盛舉。

川普（Donald Trump）接著在晚間11時15分左右登台發表演說，一開場就高喊，「我們絕不會因此退縮」。

致詞期間，川普特別向退伍軍人致敬，多位老兵也親自到場參與這場慶典。這群老兵的身後，排列著多面象徵美國歷史上數個關鍵的珍貴國旗。

「在建國250周年之際，我們或許是地球上歷史最悠久的憲政共和國，但我們的國家才正要起飛，因為最好的還在後頭」，川普表示，「我們將讓它變得更偉大、更好、更強」。

這場慶祝活動吸引民眾從全美各地來參加。胡佛（Amanda Hoover）受訪表示，為了慶祝這個特別的日子，她和丈夫遠從佛羅里達州開車14小時到華府參加這場活動，自己最期待的是煙火秀。

對於美國的期望，她說，希望不要再有戰爭。

從猶他州到華府過國慶假期的麥尤恩（MitchMcEwan）表示，期待看到川普本人。

慶祝美國建國250周年之際，麥尤恩說，希望大家保持團結，並明白這個國家最初是為何而建，「有時我們可能過度偏左或偏右，但我們只需要堅守立國的根本初衷」，希望這個國家還能再走個200年。

「向美國致敬」活動最後在盛大璀璨的煙火秀中落幕，整場煙火秀持續近40分鐘。主辦單位「自由250」（Freedom 250）先前指出，預計超過85萬個煙火特效從國家廣場、西波多馬克公園（West PotomacPark）及波多馬克河（Potomac River）周邊的多個地點發射，打造在首都各處都可見的壯觀景象。

華府 英國 川普

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