美國迎建國250周年 國家廣場民眾憂喜交集

美國今天迎來建國250周年，有人帶著自豪、希望與愛國之情，也有人對國家走向心懷疑慮與不安。

法新社報導，在華府綠草如茵、紀念建築物與博物館夾道的國家廣場（National Mall），數千人在逼近華氏100度（攝氏38度）的炙熱天氣下排隊，長長人龍綿延數個街區。

總統川普（Donald Trump）在華府各地部署國民兵（National Guard）引發爭議，今天的活動由他們負責人流管制。

現場還有堆高機卸下瓶裝水棧板，民眾爭相領取，但氣氛仍然歡欣鼓舞，靠近國家藝術博物館（NationalGallery of Art）一帶的隊伍還爆出「美國！美國！美國！」的呼聲。

一旁，愛荷華州眾議員安德魯斯（Eddie Andrews）在裝飾著星條旗的農用曳引機後方，朝前往國家廣場的人群大喊「天佑美國！」

他在華府市中心穿梭時告訴法新社：「250年前的今天確實就是現代自由新時代的開端，這是美國在這麼多領域引領世界的原因。」

幾個街區外，達舍（Donna Dasher）和丈夫正忙著拍攝白宮的照片。她說：「我認為這就是我國歷史上最棒的盛事。川普總統盡其所能讓它成為最棒的慶典，有些人說『這都是為了川普』。其實不是。」

午後太陽持續炙烤與會民眾，國民兵發放更多瓶裝水。警戒線內，隊伍持續增加，尤其是各州空調展館，以及設於大草坪各處的供水站前。

在美光（Micron）及萬事達卡（Mastercard）等企業設攤的大型帳篷內，溫控也面臨挑戰。

現場還有川普提議建造的巨型凱旋門模型，數十人藉著其陰影躲太陽，頭頂傳來軍機轟鳴聲。外界指控川普把這次慶典用於頌揚自己的成就，在廣場上，川普及「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的印記四處可見。

喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）的音樂治療師培特（Melissa Pate）以較沉重的心情看待獨立日。

她告訴法新社：「我想，在當前的政治氛圍下（慶祝建國）250年…感覺我們還有很長的路要走。想到我們建國250年了，這個國家還有人沒有真正的自由，有點讓人失望。」

有波多黎各背景的華府居民龔薩雷茲（William-JoseVelez Gonzalez）也有類似感受。他說自己「對當前處理事情的方式及國家治理之道感到某種哀傷」。

德州達拉斯（Dallas）的馬歇爾（Patrick Marshall）花一個上午的時間，幫父母準備今年將招待超過百人的國慶烤肉派對。

從事說客工作的他告訴法新社，他認為「大家可以回顧並反映對美國的愛，慶祝她的美好，同時公平評斷這個國家必須被點出的問題」。