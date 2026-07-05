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裴洛西丈夫酒鄉撞車肇逃幸無傷 恐獲輕罪起訴

中央社／ 加州納帕4日綜合外電報導

前美國聯邦眾議院議長裴洛西的丈夫保羅（Paul Pelosi）在加州納帕郡葡萄酒鄉撞車肇逃，幸無人受傷；警方表示，86歲保羅可能面臨肇逃輕罪指控。

美聯社報導，納帕郡（Napa）警長辦公室今天新聞稿指出，保羅．裴洛西當時駕著棕色敞篷車，行經納帕酒鄉小鎮永特維爾（Yountville）時，撞上一輛合法停放路邊的車輛，造成車子「嚴重受損」；保羅短暫停下來，但隨即離開現場，所幸現場沒有人受傷。

一名目擊者見狀後報警。警方隨即在不遠處、大約1/4英里外的道路上，找到保羅和他的車輛，車頭有明顯嚴重損壞。

保羅告訴員警，他知道自己撞到了某樣東西，但不確定是何時撞的，也不確定是何原因導致車子受損。

警方聲明表示，在事故發生時，保羅並未被測出體內有酒精反應。警方已將他移送加州交通管理局（DMV），以評估保羅是否仍適合繼續駕駛；官方指出，對於高齡駕駛人，這屬於「常見」程序。

保羅沒有被逮捕，而且由於無人受傷，警長辦公室建議以輕罪指控保羅肇事逃逸。

裴洛西（Nancy Pelosi）國會辦公室幕僚至今天下午止，尚未回覆媒體的電郵詢問。

2022年，保羅在納帕郡因酒駕被判處5天徒刑及3年緩刑，並被要求在車上安裝酒精鎖，後因表現良好獲得減刑兩天，另於當地法院勞動服務一天，實際只坐牢兩天。

就在上述酒駕事故發生後不久，保羅於舊金山家中遭闖入者持槌襲擊，導致受重傷。後來這名攻擊者被法院判處終身監禁。

保羅 裴洛西 酒精

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