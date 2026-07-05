建國250年活動遇暴風雨 川普：絕不退縮

美國總統川普今天在國家廣場發表美國建國250周年演說，儘管這場演說因暴風雨影響而延後，川普在美東時間晚間11時15分過後不久登台，高喊：「我們絕不會因此退縮。」

路透社、美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，川普（Donald Trump）在國家廣場（National Mall）活動現場登台後，向現場熱情不減的群眾致謝，並說：「就算要我等到凌晨4時、就算台下只剩一個人，我也絕對會在這裡，我們絕不會因此退縮。」

由於暴風雨來襲，主辦單位起初因安全考量下令撤離，迫使觀眾前往附近的博物館和政府大樓躲避。直到數小時後，當局才重新放行，讓群眾返回川普預計發表演說的露天會場。

其實，這群頂著惡劣天氣的遊客，早在進場前就已經在現場等了好幾個小時。他們一邊得面對升級的安檢措施，一邊得忍受攝氏39度的高溫。這波破紀錄的酷暑，此前已迫使當地多場遊行及其他慶祝活動宣告取消。

致詞期間，川普特別向退伍軍人致敬，其中包括多位二戰老兵，以及最早在越戰中率領特種部隊作戰的非裔美國軍官之一。

這群老兵當時身後，排列著多面象徵美國歷史上數個關鍵與艱難時刻的珍貴國旗，當中有當年覆蓋在林肯（Abraham Lincoln）靈柩上的國旗，也有萊特兄弟（Wright Brothers）歷史性首飛時所駕駛飛機上的旗幟。

然而，川普這場演說也充滿濃厚黨派政治色彩。

過往美國總統傳統上會利用獨立紀念日的機會來團結國家，川普卻選擇再度為選務法案「保障美國選民資格法案」（SAVE America Act）強力造勢，而這項法案甚至在國會中面臨他自家共和黨同僚的質疑。

此外，川普也強調自己支持憲法第二修正案保障的擁槍權，並再度公開譴責共產主義，這正日益成為他在11月期中選舉前，向選民傳遞的核心訊息之一。

這場演說，為川普費盡心思、極力打造成個人風格的國慶連假劃下了句點。大會特別安排了兩位常在他個人造勢大會上現身的音樂人擔任開場演出。此外，本次活動的主辦團隊成員也多由白宮陣營人士主導，直接取代了10年前由美國國會創立的跨黨派官方組織。

川普說：「我們永遠都會屹立不搖，我們絕不讓國家陷落，我們永遠都會是最好的。」

這場40分鐘的演說，最終在川普對美國未來的宏大展望中落下帷幕。

他在結尾時感性表示，「這僅僅是美國黃金時代的黎明」，而美國的命運「由上帝書寫」。隨後，他也打趣地提及這場暴風雨造成的「不便」，並再次感謝群眾的堅持。

川普最後以「天佑美國」作為演說結語。在現代美國政治中，這句話已成為各黨派總統在重大國家慶典中必備的經典口號。