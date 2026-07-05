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風雨無阻發表國慶談話 川普：我們不要共產黨

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國華府於國家廣場舉行的「向美國致敬」國慶活動雖然因為天氣因素中斷，但美國總統川普風雨無阻，堅持多晚都要繼續舉行。記者陳熙文／攝影
美國華府於國家廣場舉行的「向美國致敬」國慶活動雖然因為天氣因素中斷，但美國總統川普風雨無阻，堅持多晚都要繼續舉行。記者陳熙文／攝影

美國慶祝250周年獨立紀念日，華府慶祝活動因為天氣因素中斷，晚間10時左右再度開放民眾入場。美國總統川普11時15分左右發表談話，他表示，我們國家不想要共產黨

華府慶祝250年國慶，在國家廣場舉行的「向美國致敬」慶祝活動，約於美東時間7月4日下午5時左右開放民眾入場，華府傍晚收到大雷雨警報，現場維安人員，包括美國特勤局探員、美國公園警察等，基於安全考量開始疏散民眾，要求民眾到附近的公家單位等地躲避，慶祝活動直到晚間10時30分左右，重新開放民眾入場。

川普表示，他不希望取消慶祝活動，要求必須在7月4日當日舉行。接著川普又發文說，他不惜等到凌晨2時，他風雨無阻都要出席國慶活動。

川普發表談話時說，我們國家不想要共產黨，稱共產主義不會成功，我們都是按照全能上帝的形象所創造，共產黨人永遠不會這樣說。

川普 共產黨 華府

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