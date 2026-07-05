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惡劣天候打亂美國獨立日慶典 川普無懼風雨照常演說
美國總統川普表示，儘管惡劣天候一度迫使大批民眾撤離華盛頓國家廣場（National Mall），他仍將於今天發表紀念美國建國250周年的演說，並強調「無論如何都會進行」。
綜合法新社和路透社報導，在川普預計發表演說前數小時，強烈雷暴逼近華府，主辦單位緊急疏散國家廣場的大批民眾。
80歲的川普堅稱，這場演說將如期舉行。
他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「暴風雨會為任何場合帶來好運，也會讓活動更刺激！我們會等風雨過去，就算等到凌晨2時，我也不在乎。」
川普說：「無論如何我都會到場，而結果往往都會是好的。周六夜，就讓我們盡情狂歡，就算熬夜也沒關係。」
不久後，白宮官員與「自由250」 （Freedom 250）主辦單位都表示，川普預計將於晚間11時（台北時間5日上午11時）在國家廣場發表演說，接著將施放長達40分鐘的煙火秀。
除了華府外，惡劣天候也打亂美國東岸多地的獨立日慶祝活動，包括紐約被迫提前施放煙火，費城音樂會緊急疏散，波士頓查爾斯河（Charles River）慶典也受到影響。
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