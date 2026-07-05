大胃王徹斯納特紐約賽奪冠 酷熱下嗑66熱狗未破紀錄

職業大胃王徹斯納特（Joey Chestnut）今天衛冕成功，在紐約康尼島（Coney Island）比賽中，奪得個人第18座「芥末腰帶」（Mustard Belt）。

但因酷暑影響表現，徹斯納特今年吃下66個熱狗麵包，數量較去年的70.5個減少。

在年度「納森著名熱狗大賽」（Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest）中，徹斯納特不僅要對抗其他參賽者，還要與紐約極端高溫搏鬥。

徹斯納特表示，在美國東岸罕見酷熱天氣下，讓他無法挑戰自己2021年創下的76個熱狗麵包紀錄。

他在賽後告訴娛樂與體育節目電視網ESPN說：「一開始我就知道今天自己會贏，但我也早知道破不了紀錄。」

比賽當天中午的氣溫逼近攝氏38度，空氣濕度也極高，不僅影響麵包口感，也削弱選手體力。比賽過程中，徹斯納特的汗水從額頭滴落至鼻尖，甚至滑進了正在進食的熱狗裡。

徹斯納特說：「我不想找藉口，但沒錯，天氣確實拖慢了我的速度。」

今年拿下亞軍的是2024年的冠軍柏托雷蒂（Patrick Bertoletti），吞下51個熱狗。

女子組則由不敗紀錄保持人須藤美紀（Miki Sudo）摘下第12冠，吃下38.75個熱狗，而她在2024年寫下51個熱狗紀錄。