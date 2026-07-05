快訊

MLB／大谷翔平在明星賽專職DH 道奇近46年首次4人先發

「超級颱風」巴威路徑曝！美軍估這時間最接近台北高雄

東風17導彈試射全程曝光 為何央視選在這時釋出

聽新聞
0:00 / 0:00

川普演說前強烈雷暴攪局 華府國慶活動緊急撤離群眾

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國華盛頓特區國家廣場（National Mall）今天舉行建國250週年慶典，不料強烈雷暴逼近，主辦單位緊急疏散大批民眾，迫使活動中斷。

法新社報導，美國總統川普原定在數小時後向數萬群眾發表一場帶有競選造勢風格的演說，不過隨著雷暴逼近，寬闊的活動場地颳起陣陣強風，附近天空也頻頻出現閃電，促使主辦單位要求所有民眾立即前往避難。

主辦單位宣布：「為了您的安全，請所有來賓立即撤離。」大多數民眾陸續朝出口方向移動，前往附近的博物館和政府機關建築避難。

不過，現場一度陷入混亂，部分民眾誤以為活動恢復舉行，紛紛衝向安檢入口，高喊「衝啊！」、「川普！川普！」。

另一處的執法人員則仍持續勸導民眾撤離。當局尚未說明活動將於何時恢復。

一名美國特勤局（Secret Service）人員對遲遲不願離開的一家人表示：「當閃電距離不到3英里（約5公里）時，就必須強制疏散。」

另一名執法人員則高聲喊道：「快！我們正在疏散！開始移動！」

舞台附近有超過100人拒絕離開，他們情緒激昂地喊著「美國！美國！美國！」，當時兩架參與飛行表演的美軍B-2幽靈轟炸機（B-2 Spirit）正好從上空飛過。

警方隨即吹響哨音，強制驅離仍留在現場的民眾。

隨著維安人員努力維持秩序，現場氣氛逐漸緊張，警方排成人牆，以手電筒照射人群，試圖迫使民眾後退，一輛維安車輛則引導其他人朝出口撤離。

華盛頓特區國土安全暨緊急應變署（DC HSEMA）也在社群平台X發文警告：「國家廣場附近出現強烈雷暴。請立即尋求避難，切勿逗留。」

根據美國國家氣象局（National Weather Service），美國東部大片地區籠罩在熱浪之中，約1.6億人處於極端天氣警報範圍內。高溫也打亂遊行、街區派對和烤肉聚會，而這些都是國慶日的傳統慶祝活動。

稍早，華府國慶遊行也因體感溫度飆升至約攝氏41.7度而取消。

川普 美國 華府

延伸閱讀

美250周年國慶活動出狀況！特勤局緊急撤離數千人 原因曝光

美國迎建國250周年 熱浪攪局多項活動受影響

美國華府國慶活動慘遇高溫、大雷雨警報 臨時喊停

致命熱浪襲美東 費城國慶遊行取消、紐約數千戶停電

相關新聞

大胃王徹斯納特紐約賽奪冠 酷熱下嗑66熱狗未破紀錄

職業大胃王徹斯納特（Joey Chestnut）今天衛冕成功，在紐約康尼島（Coney Island）比賽中，奪得個人第...

「超級颱風」巴威路徑曝！美軍估這時間最接近台北高雄

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）最新預測圖顯示，超級颱風「巴威」目前位於馬里亞納群島附近，持續向西到西北西方向移動，朝菲律賓海、沖繩以南海域前進。依目前路徑預測，巴威最接近台北與高雄的時間，約落在台灣時間10日凌晨2時，預估屆時颱風中心距離台北約386海里、距離高雄約351海里；這不代表颱風將登陸台灣，但台灣附近海域、沖繩及先島群島後續仍須密切留意。

美250周年國慶活動出狀況！特勤局緊急撤離數千人 原因曝光

ABC報導，美國4日迎來獨立250周年紀念，總統川普預定晚間出席在華府國家廣場的活動發表演說。不過，華府當日氣溫飆至近攝氏39度，創下當地史上最熱7月4日紀錄，加上強烈雷雨逼近，特勤局傍晚緊急下令撤離，引發數千民眾混亂奔向附近建物避難。

美國華府國慶活動慘遇高溫、大雷雨警報 臨時喊停

美國華府歡慶250周年獨立紀念日，在國家廣場舉行「向美國致敬」（Salute to America）慶典，美國總統川普預計7月4日晚間發表談話，慶祝活動上午遭遇華府高溫，傍晚因大雷雨警告，活動中斷，臨時疏散民眾。

歡慶美國250周年國慶 F-35戰機秀空中滯留

美國歡慶250周年獨立紀念日，華府自7月4日下午陸續有各式軍機飛越美國國家廣場（National Mall）上空，飛行表演部分，美國海軍F-18F戰機打頭陣，在國家廣場上空做出各種高難度飛行動作，吸引民眾目光。美國海軍F-35C戰機的空中表演，稍晚登場，展現滯空能力。

美國歡慶250周年 F-18戰機空中大秀特技

美國4日歡慶250周年「獨立紀念日」，除了晚上預計舉行盛大的煙火表演，華府自下午開始也陸續有各式軍機飛越美國國家廣場（National Mall）上空。在飛行表演部分，美國海軍的F-18F戰機先打頭陣，在國家廣場上空做出各種高難度的飛行動作，吸引民眾目光。美國海軍F-35C戰機，以及F-22猛禽戰機的飛行表演預計稍晚也將登場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。