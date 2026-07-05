川普演說前強烈雷暴攪局 華府國慶活動緊急撤離群眾

美國華盛頓特區國家廣場（National Mall）今天舉行建國250週年慶典，不料強烈雷暴逼近，主辦單位緊急疏散大批民眾，迫使活動中斷。

法新社報導，美國總統川普原定在數小時後向數萬群眾發表一場帶有競選造勢風格的演說，不過隨著雷暴逼近，寬闊的活動場地颳起陣陣強風，附近天空也頻頻出現閃電，促使主辦單位要求所有民眾立即前往避難。

主辦單位宣布：「為了您的安全，請所有來賓立即撤離。」大多數民眾陸續朝出口方向移動，前往附近的博物館和政府機關建築避難。

不過，現場一度陷入混亂，部分民眾誤以為活動恢復舉行，紛紛衝向安檢入口，高喊「衝啊！」、「川普！川普！」。

另一處的執法人員則仍持續勸導民眾撤離。當局尚未說明活動將於何時恢復。

一名美國特勤局（Secret Service）人員對遲遲不願離開的一家人表示：「當閃電距離不到3英里（約5公里）時，就必須強制疏散。」

另一名執法人員則高聲喊道：「快！我們正在疏散！開始移動！」

舞台附近有超過100人拒絕離開，他們情緒激昂地喊著「美國！美國！美國！」，當時兩架參與飛行表演的美軍B-2幽靈轟炸機（B-2 Spirit）正好從上空飛過。

警方隨即吹響哨音，強制驅離仍留在現場的民眾。

隨著維安人員努力維持秩序，現場氣氛逐漸緊張，警方排成人牆，以手電筒照射人群，試圖迫使民眾後退，一輛維安車輛則引導其他人朝出口撤離。

華盛頓特區國土安全暨緊急應變署（DC HSEMA）也在社群平台X發文警告：「國家廣場附近出現強烈雷暴。請立即尋求避難，切勿逗留。」

根據美國國家氣象局（National Weather Service），美國東部大片地區籠罩在熱浪之中，約1.6億人處於極端天氣警報範圍內。高溫也打亂遊行、街區派對和烤肉聚會，而這些都是國慶日的傳統慶祝活動。

稍早，華府國慶遊行也因體感溫度飆升至約攝氏41.7度而取消。