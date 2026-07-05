美國華府國慶活動慘遇高溫、大雷雨警報 臨時喊停

美國華府歡慶250周年獨立紀念日，在國家廣場舉行「向美國致敬」（Salute to America）慶典，美國總統川普預計7月4日晚間發表談話，慶祝活動上午遭遇華府高溫，傍晚因大雷雨警告，活動中斷，臨時疏散民眾。

華府慶祝250年國慶，中午過後，開始有各式軍機飛越華府上空，大約每10分鐘到20分鐘有一輪衝場，有F/A-18、F-35，以及雷鳥小組特技飛行表演，連美國總統的專機也加入飛行行列；向美國致敬慶祝活動下午5時左右開放民眾入場，計畫晚間舉行長約40分鐘的大型煙火活動。

華府因高溫，部分慶祝活動取消。7月4日上午溫度一度到達攝氏38度，不少民眾感到吃不消，排隊入場後，不久就躲到陰影下休息，有不少工作人員因高溫中暑，不得不離開工作崗位。現場為了讓民眾解暑，不斷加派供應礦泉水給民眾。

傍晚6時左右漸漸降溫，數千名民眾陸續就座；有民眾表示，他們開14小時的車從佛羅里達州來華府，非常期待晚間的大型國慶煙火，也有民眾千里迢迢從內布拉斯加州而來，他們期待川普的談話。

川普曾表示，他計畫在4日晚間發表一場非常長的演講，以此證明他無所不能。

川普3日晚間先在有總統山之稱的拉什摩爾山（Mount Rushmore）發表演說，為美國建國250周年慶祝活動揭幕。

他在談話中將共產主義比擬為九一一恐怖攻擊，稱為憲法的敵人，1776年7月4日的敵人，也是美國的敵人。川普表示，在美國傳承250周年前夕，我們向所有人立誓，美國公民將迅速擊敗共產主義。

4日傍晚雖然降溫，卻收到大雷雨警報，現場維安人員，包括美國特勤局探員、美國公園警察等，基於安全考量開始疏散民眾，要求民眾到附近的公家單位躲避，慶祝活動直到晚間8時30分仍處於中斷狀態。

美國華府4日歡慶250周年「獨立紀念日」，於國家廣場舉行「向美國致敬」（Salute to America）慶典，美國總統川普也預計在4日晚間發表談話，不過慶祝活動上午不但遭遇華府高溫，傍晚更收到大雷雨警告，導致活動中斷，必須臨時疏散民眾。記者陳熙文／攝影

美國華府4日歡慶250周年「獨立紀念日」，於國家廣場舉行「向美國致敬」（Salute to America）慶典，美國總統川普也預計在4日晚間發表談話，不過慶祝活動上午不但遭遇華府高溫，傍晚更收到大雷雨警告，導致活動中斷，必須臨時疏散民眾。記者陳熙文／攝影