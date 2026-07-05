美國獨立250周年 男子攀艾菲爾鐵塔掛國旗被捕

美國4日歡慶250周年「獨立紀念日」，除了晚上預計舉行盛大的煙火表演，華府自下午開始也陸續有各式軍機飛越美國國家廣場（National Mall）上空。在飛行表演部分，美國海軍的F-18F戰機先打頭陣，在國家廣場上空做出各種高難度的飛行動作，吸引民眾目光。美國海軍F-35C戰機，以及F-22猛禽戰機的飛行表演預計稍晚也將登場。

2026-07-05 05:21