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美國獨立250周年 男子攀艾菲爾鐵塔掛國旗被捕
警方表示，一名男子爬上巴黎地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower），就在美國獨立250周年的今天，在鐵塔掛上美國國旗。
今天下午，民眾目擊這名男子在鐵塔第2層與第3層之間攀爬，並懸掛上美國的星條旗。為此警方一度對鐵塔前廣場、第2與第3層進行疏散。
男子隨後被捕，警方指出，這名男子並未說明動機。
目前美國國旗已從鐵塔上移除。
艾菲爾鐵塔高達324公尺，每年吸引約700萬名遊客購票參觀。這座塔在1889年為巴黎世界博覽會揭開序幕，由工程師艾菲爾（Gustave Eiffel）設計，至今成為法國首都的象徵。
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