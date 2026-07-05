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美國迎建國250周年 熱浪攪局多項活動受影響

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國今天舉行遊行、飛行表演，稍晚還將施放煙火表演，以慶祝建國250周年。在國家深陷分裂之際，總統川普也在這個具里程碑意義的歷史慶典中，留下鮮明的個人印記。

法新社報導，華府國家廣場（National Mall）周圍豎立諸多開國元勳的紀念碑，而今年在這裡登場的傳統國慶煙火秀規模全面升級，號稱是有史以來最盛大的一次。

川普為7月4日美國獨立紀念日籌劃長達數小時的軍機飛行表演，以及一場不同於以往、帶有競選造勢風格的政治集會。7月4日是美國1776年簽署「獨立宣言」的紀念日。

首都華府氣溫飆升至攝氏38度，川普卻在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「儘管天氣炎熱，但沒有預期那麼糟，華府的人潮依然多到驚人！」

根據美國國家氣象局（National Weather Service），美國東部大片地區籠罩在熱浪之中，約1.6億人處於極端天氣警報範圍內。高溫也打亂遊行、街區派對和烤肉聚會，而這些都是國慶日的傳統慶祝活動。

由於「體感溫度」飆升至約攝氏41.7度，華府的遊行活動被取消。

62歲的退休公務員柯爾（Randy Cole）在華府參加慶典活動時說：「這場盛事以及它對我們國家的意義，會讓人受到激勵。比起許多人為了讓我們在這個偉大的國家享有自由所付出的犧牲，受點熱不算什麼。」

現年80歲的川普表示，他不會被悶熱天氣影響，並承諾將發表一場「非常長的演說，好證明我什麼都做得到」。不過這場演說早已排定在日落後較涼爽的時段進行。

熱浪 美國 華府

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