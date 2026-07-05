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加州三代台僑參加美國慶遊行 彰顯台美民主價值

中央社／ 舊金山4日專電

今天是美國國慶日，全美各地慶祝活動在極端氣候與社會對立的複雜氛圍中持續展開。舊金山灣區三代台僑參與大遊行，慶祝美國建國250週年，同時結合台灣總統直選30週年主題，向主流社會展現台灣的民主精神。

台中市的北勢國中棒球隊到舊金山灣區交流也加入遊行隊伍行列，見證台美友誼。

全美今天盛大慶祝建國250週年，北加州台灣同鄉聯合會組織台美人隊伍，參與加州佛利蒙特市（Fremont）國慶大遊行；駐舊金山辦事處、金山灣區僑教中心一同響應。

台美人隊伍在艷陽下沿路高喊Team Taiwan前行，當地觀禮的民眾則熱情揮手致意。

遊行路線約1.6公里長，官方估計約有1萬5000人到場同慶。

第一次參加遊行的台灣青年熊禹說，這是個難得的機會，讓台僑能夠凝聚在一起。

與熊禹一同前來的劉俊佑受訪表示，今天現場有旅居美國超過50年的台僑長輩、也有剛來到美國的年輕人，很開心看見大家情誼深厚、以及台美關係更加緊密。

劉俊佑說，台灣人在美國社會越來越受到重視，他感到榮耀，也希望台美兩地的台灣人能夠經常交流。

小姊妹花Scotty Liao和Sky Liao隨爸爸廖士翔參與遊行。Scotty臉頰上貼有藍色小星星和美國國旗的裝飾。她說，今天要慶祝美國250歲生日，還有台灣總統直選30週年。

駐舊金山辦事處長伍志翔身穿5號棒球衣現身。他受訪表示，台美關係歷來緊密，而今天的遊行活動，正深刻彰顯了雙方自由、民主與包容的共同價值。

即將離任的金山灣區僑教中心主任莊雅淑在返台前仍來到現場、力挺台僑活動。她感性表示，台美人社群長期透過各式活動向美國主流社會展現台灣民主精神；今年更特別結合台灣總統直選30週年主題，期盼讓更多在地民眾理解台灣對民主理念的堅守。

今年的美國國慶假期，全美多地遭受熱浪襲擊，儘管一些地區的慶祝活動被迫取消或延後，節慶氛圍依舊濃厚。面對當前極端氣候與社會對立的焦慮，許多美國民眾依然透過各種方式展現愛國精神，共同慶祝這個國家的民主旅程。

台美 美國 舊金山

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