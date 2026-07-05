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范斯國慶演說抨擊批評美國聲音 反映政治分歧氛圍

中央社／ 紐約4日綜合外電報導

美國副總統范斯今天在紐約一艘兩棲攻擊艦的甲板上發表國慶演說，嚴厲抨擊那些批評美國「不完美之處」的人士。在美國獨立250週年之際，他的發言反映國內正處於顯著政治分歧。

法新社報導，范斯（JD Vance）在基爾沙吉號（USSKearsarge）上表示：「今天你們會聽到少數人大聲談論我們國家的不完美之處，卻偏執地不提我們國家的偉大之處。」

范斯說：「他們會以地獄烈火式傳教士的憤怒與狂熱細數美國的罪過，卻缺乏基督教信仰必備的恩典或寬恕…，（這些批評者）誤解了美國的本質。」

他呼籲美國民眾，拒絕以平面且單一的眼光看待自己的同胞與國家。

這場演說反映出，美國迎來歷史性的獨立250週年之際，同時也正處於深刻的政治分歧中，但這仍是全民共同慶祝的時刻。

美國海軍特技飛行隊伍「藍天使」（Blue Angels）等多架軍機飛越紐約港，部分軍機在空中留下紅白藍煙霧。

然而，美東地區正遭遇嚴重熱浪，對週末的國慶慶祝活動構成威脅，紐約市午後體感溫度甚至高達攝氏41度。

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