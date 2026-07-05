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美國250周年3／「外擾」盟國醞釀爭自主地位

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

在美國歡慶獨立250周年之際，諸多美國友邦與盟國卻在爭取本身的自主地位。美國傳統的盟邦已發現，在川普政府的壓力戰術下，本身與美國間的長久關係無法獲得豁免權。義大利總理梅洛妮最近抱怨，美國總統川普對民主陣營的盟友比對集權敵國更狠，道出許多盟國的心聲。

各國與美國關係密切原本被認為是一種力量，現在卻愈來愈像是潛在弱點。最響亮的警鐘是川普去年不分敵友，對各國開徵關稅，最新的警鐘則是川普政府6月決定限制所有外國使用Anthropic的Mythos 5與Fable 5先進人工智慧（AI）模型，雖然之後限制稍有放寬。

美國疏遠盟友的態度，已深植人心。法國Mistral AI公司執行長孟施今年稍早曾說，隨著AI對世界經濟運作愈來愈關鍵，「歐洲最大的風險就是我們整體產業運作所仰賴的科技，若美國做出決定，就會立刻遭關閉」。歐洲各國政府大驚，積極討論「AI主權」的必要性，降低對美國企業及AI模型的依賴。Mistral可望因此而受益。

各國擔憂對美國可能封鎖技術，不僅限於AI領域。川普今年初威脅將併吞格陵蘭，也提醒歐洲人須從美國的武器中獨立出來。美國最大的國防企業現在擔心他們將因此而開始失去銷路。

川普對印度實施高關稅，並與巴基斯坦幽會，已使美、印關係大走下坡。印度智庫觀察家研究基金會（ORF）最近的報告強調，「川普因素」是印度決定向法國採購戰機的重要考慮點。

屢遭川普威脅併吞為美國第51州的加拿大，可能已最先思考該如何降低對美國與大陸的依賴，在一份未公開的研究認定九項攸關主權的經濟領域，包括AI、半導體、能源與支付／清算體系。

各國憂慮完全可以理解，但是否做到又是另一回事。例如，加拿大對美國貿易約占總貿易額的70%，法國Mistral比起美國的AI巨頭相比，只是「小蝦米」。目前整個西方世界也都高度擔憂對中國關鍵性礦料的依賴，包括美國在內。

義大利 川普 人工智慧

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