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美國250周年2／「內憂」兩大黨悲觀情緒蔓延

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
最新民調顯示，在美國準備慶祝建國250年周年之際，民眾情緒卻意外低落。多數人認為，美國的最光輝的日子已經過去，並覺得開國元勳不會樂見美國現況。另外有近四成民眾預估，美國可能看不到下一個250年。美國國會山莊。美聯社
最新民調顯示，在美國準備慶祝建國250年周年之際，民眾情緒卻意外低落。多數人認為，美國的最光輝的日子已經過去，並覺得開國元勳不會樂見美國現況。另外有近四成民眾預估，美國可能看不到下一個250年。美國國會山莊。美聯社

最新民調顯示，在美國準備慶祝建國250年周年之際，民眾情緒卻意外低落。多數人認為，美國的最光輝的日子已經過去，並覺得開國元勳不會樂見美國現況。另外有近四成民眾預估，美國可能看不到下一個250年。

蓋洛普調查顯示，77%受訪者表示，獨立宣言的簽署者會對美國現況感到失望。1999年首次訪調這個問題時，只有55%這麼認為。悲觀情緒遍及兩黨，但共和黨的沮喪程度於民主黨。美國近幾年來政治對立激化，民眾愈來愈不相信傳統體制，如政府、兩黨、主流媒體、大學等。

美國立國精神是自由民主，但路透與益普索（Reuters/Ipsos）民調發現，64%受訪者認為，美國民主有失敗之虞，這個比率高於去年訪調的57%。川普總統多年來持續宣稱，2020年連任失利是大規模選舉舞弊造成，要求改革投票法。共和黨還說，川普多次遭逢暗殺攻擊，顯示反對者決心使用暴力。

民眾對未來出現疑慮，38%認為，250年後的美國不會是統一的國家；抱持這種看法的民眾，以黨派來看，40%是民主黨人、26%是共和黨人。

更多人不再覺得，美國是全球唯一強權。僅30%民眾認為，美國是全球最強國家，低於2017年川普首次入主白宮時的38%。Pew研究中心調查也發現，半數以上民眾認為，美國經濟到2050年將轉弱，全球地位將下滑，而且政治更加對立。

川普為美國250年國慶，舉行兩周慶祝活動，但美國人興趣缺缺，四分之三民主黨人以及半數共和黨人都說，慶祝活動政治化；55%稱不大可能參與。

面對國慶日，僅三成民眾感到「興奮」，許多民主黨人與年輕人覺得「內心糾結」或「不在乎」。

共和黨 民主黨 路透 川普

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