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美國250周年4／川普挺美國精神 大幅吹捧例外論

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普3日晚間在有「總統山」之稱的拉什摩爾山（Mount Rushmore）發表演說，為美國建國250周年慶祝活動揭幕，他大篇幅吹捧「美國例外論」，並大談共產主義威脅，以及美國在全球的軍事實力。

他在演說中也簡短提到美伊戰爭，表示伊朗「非常想達成協議」，而美國「人很好」，因此讓德黑蘭「休息」一周，辦理已故最高領袖哈米尼的喪事。

川普多次強調美國獨特的國家認同與文化，「歷史上從未有過像美國這樣的國家。」他表示，近年來「一直有人試圖改變這種卓越的品格，削弱美國精神，讓我們與自己的歷史疏離，甚至讓人無法回答『身為美國人究竟代表什麼』這個問題。」他宣稱，要把美國的國家認同還給這個國家。

川普表示：「你不一定要出生在這裡，但你必須熱愛我們所建立的一切，也必須熱愛我們的國家。」接著呼應他近期多次提出的論點，談到共產主義。

川普近來曾以「共產主義者」形容參與2026年選舉的民主黨候選人。他表示，共產主義正在美國捲土重來，是「對美國自由的致命威脅」，「其中也包括一些新來到美國的人，他們擁抱與我們生活方式及巨大成就完全相反的理念」。

美國慶祝建國250周年活動在酷暑下進行。受極端高溫影響，賓州費城原定3日登場的美國國慶遊行取消，連日來在華府國家廣場舉行的「美國州際博覽會」3日一度關閉。華府則有數個郊區因酷熱而取消或延後施放煙火。美國國家氣象局（NWS）對中西部、大西洋沿岸與東北部大部分地區發布極端高溫預警，範圍從堪薩斯州東部到緬因州南部，包含聖路易斯、印第安納波利斯、巴爾的摩、費城、紐約及波士頓等地。

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