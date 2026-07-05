美國250周年1／國慶日不快樂 兩道習題難解

250年前，一場偉大的建國實驗在美洲大陸拉開序幕，後世的美國人民則逐漸將其推向巔峰，建構出崇尚自由市場的資本主義與全球貿易體系。但在當前美中博弈與地緣政治激盪下，美國正轉向「具美國特色」的國家資本主義，世界貿易體系也步入碎片化的重構期。隨著兩大體制來到歷史的十字路口，「美國夢」正面臨前所未有的考驗。

世界貿易體系的建立，是美國在1940年代後半期建構起自由國際秩序的基石。這種多邊體系的形成，源自一系列獨特的歷史機會。為回應兩次世界大戰及其間的全球經濟大蕭條，美國和西歐興起新的國際主義，人們逐漸意識到，長治久安以及全球乃至各國經濟的擴張，都需要一個更開放、更少歧視、以規則為基礎的國際體系。

1948年時，美國與其戰時盟友透過《關稅及貿易總協定》（GATT），建立多邊貿易體系，為世界貿易組織（WTO）奠基。各方都期望加強國際經濟合作、降低貿易壁壘、擴大貿易往來，之後世界貿易體系經歷八輪主要的貿易自由化和規則制定談判，最終促成WTO於1995年成立，一直到20世紀末，這套體系的運作都非常順暢，使美國等許多國家同蒙其利。

進入21世紀，這套體系逐漸失去動力，合作成效也下滑。不只中國大陸的貿易做法飽受批評，現今美國當局推行的貿易政策也與以往大相逕庭，構築關稅高牆。

隨著時代不斷變化，質疑既有體系很合理，但現已運作80年的體系不太可能在短期捨棄，目前也沒有其他更有吸引力的替代模式，這套體制仍主導著世界貿易局勢，並繼續受到幾乎所有世貿組織成員的遵守，顯然具有相當的韌性。

若輕言放棄這些傳統，意味著貿易體系未來恐怕會建立在強權而非規則之上，如此世界將陷入無止盡的動盪。

此外，資本主義為美國帶來科技進步、生活水準提升和巨大的財富，但美國近年來開始轉向「具美國特色的」資本主義，社會對機構、專家和菁英的不信任日益加深；政治更趨向極端兩極化；「市場自由度」與「國家監管力」之間如何取得平衡，也嚴重缺乏共識。

美國總統川普能重返白宮，部分是因為他精準地掌握美國民眾對貿易和全球化深感矛盾的心理，既認為全球貿易帶來的機會遠大於威脅，也擔憂對美國勞工帶來壓力。

政府過度干預的經濟體系勢必脆弱不堪，但自由放任的經濟體系同樣不穩定，無法為人民帶來繁榮。解決市場失靈的問題、促進公平競爭、兼顧安全與成長、以及避免裙帶資本主義等原則，有助政府在監管方面取得平衡。