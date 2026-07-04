比利時鑽石商獻大禮！贈川普奢華「鑲鑽金戒」近400顆寶石藏這些訊息

美國建國250週年前夕，比利時鑽石協會獻上一枚鑲有近400顆寶石的奢華金戒指給美國總統川普。這塊產業去年剛獲關稅減免，這份禮物被視為尋求川普青睞的象徵，引發倫理爭議。

這枚如手錶般大小的金戒上，鑲嵌了數十顆鑽石拼出的兩個大大英文字母「T」，旁邊圍繞著星條旗以及「1776」與「2026」字樣。還有更多鑽石框住了超人標誌形狀的數字「45」與「47」。

一隻鑽石羽翼的雄鷹抓著紅寶石盾牌與祖母綠橄欖枝，下方刻有「250」字樣，底座則是在18K金上蝕刻著「美國250週年」（250 YEARS USA）。

這枚本週轉交給美國駐比利時大使懷特（Bill White），要呈獻給川普的金戒，總計鑲有321顆鑽石、56顆藍寶石、13顆祖母綠和6顆紅寶石。

川普在布魯塞爾慶祝美國250歲生日的活動中，透過預錄影片表示：「非常特別感謝我來自安特衛普（Antwerp）的朋友們，送給我這枚華麗的自由250（Freedom 250）戒指。」

安特衛普世界鑽石中心（Antwerp World DiamondCenter, AWDC）主席莫塞爾（Isidore Morsel）代表這座比利時港口城市擁有數百年歷史的鑽石社群贈送了這枚戒指。

安特衛普是全球寶石貿易的核心樞紐，去年在川普發動的全面貿易戰壓力下曾陷入困境。

莫塞爾說：「願這枚戒指成為持久的提醒，真正的夥伴關係如同最優質的天然鑽石，是在壓力下形成的，經得起時間考驗，並在建立於信任之上時，閃耀最亮的光芒。」戒指內部刻有「安特衛普為唐納．約翰．川普（Donald John Trump）精心打造」的字樣。

以金額而言，這枚戒指的價值與卡達捐贈、川普下令改裝為新空軍一號的4億美元飛機相比顯得微不足道，但它生動地反映出，那些試圖討好川普的人，是如何利用這種高調且幾乎總是鍍金的奢華禮物來巴結權貴。

美聯社報導，一名要求匿名的白宮官員昨天表示，這枚戒指尚未正式呈獻給川普。

比利時鑽石產業幾個月前獲得美國取消鑽石進口關稅。去年9月，AWDC表示已「成功確保」安特衛普每年出口至美國價值超過20億美元的拋光鑽石享有「零關稅」。

AWDC發言人昨天表示，AWDC在2025年歐盟執委會與川普談判廣泛關稅協議時提供了「意見」，但本身並未對行政當局進行遊說。

川普在接受國內外贈禮方面擁有相當大的裁量權，並可自行決定禮物是送給個人還是國家；一個例外是來自外國政府的禮物，根據憲法「外國薪酬條款」，未經國會同意禁止接受，不過總統若想保留，可以使用私人資金向國庫償還這份官方禮物的全額價值。

個人禮物也應登記在總統的年度財務申報中。川普本週公布的2025年披露文件顯示，他收到了一份價值25萬美元的雕塑，描繪他在2024年賓州巴特勒（Butler）競選集會暗殺企圖中倖存後的勝利手勢。

此外還有10場體育賽事門票，包括國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）贈送的10張即將在紐澤西舉行的世界盃決賽門票，總價值達1.5萬美元。

4名美國倫理學家告訴美聯社，川普打破了白宮數十年來避免接受這類禮物的慣例。

為了打造這枚戒指，AWDC找上了安特衛普的高級珠寶商哥特里布（David Gotlib），他的袖扣售價可超過1.5萬歐元。

AWDC和哥特里布均未提供戒指的估價，但兩名獨立珠寶商告訴美聯社，他們估計戒指價值在2.5萬至3.5萬美元之間。

美國駐比利時大使懷特今天在社群媒體上發文表示，在將戒指交給川普後，這枚戒指將在白宮橢圓形辦公室展示。