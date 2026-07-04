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川普總統山演說為國慶揭幕 稱讓伊朗休息辦喪事、大談共產威脅

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普3日在南達科他州拉什摩爾山出席美國建國250周年慶祝活動。路透
美國總統川普3日在南達科他州拉什摩爾山出席美國建國250周年慶祝活動。路透

美國總統川普3日晚間在有「總統山」之稱的拉什摩爾山（Mount Rushmore）發表演說，為美國建國250周年慶祝活動揭幕。他在演說中也簡短提到美伊戰爭，表示伊朗「非常想達成協議」，而美國「人很好」，因此讓德黑蘭「休息」一周，辦理已故最高領袖哈米尼的喪事。

半島電視台報導，川普聲稱：「我們一天之內就擊敗了委內瑞拉，我們也狠狠痛擊了伊朗。他們非常想達成協議，非常、非常想談成。」

川普在長達30分鐘的演說中，大篇幅吹捧美國例外論（American exceptionalism），並大談共產主義威脅，以及美國在全球的軍事實力。NBC新聞報導，川普一開始便聚焦美國的實力。他說：「蒙上帝恩典，美國是人類歷史上最成功、成就最高、最卓越的國家，能夠擔任你們的總統，是我的榮幸。」

川普多次強調美國獨特的國家認同與文化，表示：「歷史上從未有過像美國這樣的國家。」不過，他也表示，近年來「一直有人試圖改變這種卓越的品格，削弱美國精神，讓我們與自己的歷史疏離，甚至讓人無法回答『身為美國人究竟代表什麼』這個問題。」他並宣稱，要「把美國的國家認同還給這個國家」。

隨後，川普表示：「你不一定要出生在這裡，但你必須熱愛我們所建立的一切，也必須熱愛我們的國家。」接著呼應他近期多次提出的論點，談到共產主義。

川普近來曾以「共產主義者」形容多名參與2026年選舉的民主黨候選人。他在演說中表示，共產主義正在美國捲土重來，是「對美國自由的致命威脅」，「其中也包括一些新來到美國的人，他們擁抱與我們生活方式及巨大成就完全相反的理念」。

他將共產主義比擬為911恐怖攻擊，稱為「憲法的敵人」、「1776年7月4日的敵人」，也是「美國的敵人」。川普表示：「因此，在美國傳承250周年前夕，我們向所有人立誓，美國公民將迅速擊敗共產主義。」他並對現場群眾說：「別讓他們浪費你們太多時間。」

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