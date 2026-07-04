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留名再+1？美國紙鈔擬首見現任總統簽名 川普親曬100美元圖

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普一直致力於將自己的姓名與肖像放上各種美國官方文件與地標，3日在真實社群發布一張印有自己簽名（紅圈上）的100美元紙鈔圖片。圖／ 截自Truth Social / realDonaldTrump
美國總統川普一直致力於將自己的姓名與肖像放上各種美國官方文件與地標，3日在真實社群發布一張印有自己簽名（紅圈上）的100美元紙鈔圖片。圖／ 截自Truth Social / realDonaldTrump

美國總統川普一直致力於將自己的姓名與肖像放上各種美國官方文件與地標，3日更在真實社群發布一張印有自己簽名的100美元紙鈔圖片。

CNN報導，100美元紙鈔過去印有財政部長與財政部司庫（Treasurer of the United States）的簽名，但不包含現任總統。美國財政部長貝森特3月表示，政府計畫在美元紙鈔上加入川普的簽名，以紀念美國建國250周年，也將是美元紙鈔首度出現現任總統的簽名。

川普發布的圖片顯示，他的簽名位於貝森特簽名上方。財政部司庫比奇（Brandon Beach）在3月的公告中表示：「作為美國『黃金時代』經濟復興的設計者，總統在歷史上留下的印記無可否認。將他的簽名印在美國貨幣上，不僅恰如其分，也實至名歸。」CNN已向財政部詢問，目前是否開始印製印有川普簽名的100美元紙鈔。

川普政府已將川普的肖像、姓名或兩者同時放在紀念版美國護照、國家公園通行證、華府多個政府機關外的布條、美國和平研究所等文化機構，以及新生兒專屬投資帳戶上；佛州也已將棕櫚灘國際機場重新命名，以川普的名字命名。國會部分人士則希望更進一步，提出法案，盼在250美元建國250周年紀念鈔票上印製川普肖像。

不過，由於現行法律規定，美國貨幣僅能印製已故人士肖像，法案也須獲國會民主黨參議員支持才能通過，因此實現的可能性低得多。

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