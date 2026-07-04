美國國慶日前夕熱浪襲人 電力需求飆新高 資料中心需求添變數

隨著灼熱的熱穹持續籠罩美國東部，美國最大電網本周用電需求飆升至歷史新高，首都華府部分獨立紀念日慶典甚至被迫暫停。

PJM Interconnection電網服務範圍涵蓋從華盛頓特區到芝加哥的13州，供電6,700萬人口。該公司說，7月2日用電需求可能已超越2006年8月創下的165.563GW（百萬瓩）的舊紀錄。

這波危險熱浪使美國許多城市氣溫升破華氏100度（約攝氏38度）。華府國家廣場舉行的「美國州博覽會」為期兩周，內容包括多項愛國主題活動，但受高溫影響，周五一度關閉數小時。主辦單位在社群媒體發文說，活動會在晚間恢復。

此波高溫凸顯日益極端的氣候正如何深刻改變美國人的日常生活，以及支撐這一切運作的各項系統。美國氣象預報中心指出，從堪薩斯州到緬因州，周五有超過1.97億人處於極端高溫警報或高溫注意狀態。

這波熱浪恰逢美國建國250週年獨立紀念日慶典前夕，世界盃足球賽事亦同步吸引大批人潮，住宅與商業用戶紛紛開啟空調，進一步推升電力消耗。

美國總統川普將著名地標拉什摩爾山（Mount Rushmore）山腳下發表演說，揭開美國獨立250周年慶祝活動序幕。山上聳立正是四位極具影響力的美國前總統花崗岩巨像，分別是華盛頓、傑佛遜、林肯和老羅斯福。

演說後預定施放煙火。美國國家氣象局周五對當地發布強烈雷雨警報，預料會在川普抵達前不久解除。

即使在這波最新高溫來襲前，美國電網已因資料中心大舉興建而吃緊，過去20年停滯不前的用電需求也被徹底改寫。如今在極端氣溫劇烈波動期間，電網更容易停電，從住宅冷氣到醫院照明都可能受到影響。

負責紐約市供電的聯合愛迪生公司（Consolidated Edison）周五表示，由於極端高溫和用電需求沉重導致設備出現問題，已暫時切斷皇后區西南部近1萬戶用戶供電。在此之前，該公司已要求區內數萬名用戶節約用電，並調降電壓。

這家電力公司在聲明中說，已要求這些家庭不要使用洗衣機、烘乾機和微波爐，若家中有多台空調，也請只開啟其中一台。

美國氣象預報中心資深預報員佩雷拉接受電話訪問時說：「今天看來會相當悶熱。」他並指出，從大平原和中西部到中大西洋地區及東北部，氣溫都「遠高於正常水準」。

PJM電網涵蓋北維吉尼亞州「資料中心走廊」，本周隨著氣溫攀升，發布一連串緊急警報。美國能源部也發布命令，要求所有發電機組以最大產能運轉，包括備援電力來源，以防停電。這已是今年夏天第二次採取這類做法。

即使如此，用電需求看來仍創下新高，但正式數字要等60天後才會出爐，因為PJM需要時間計算需量反應資源的表現。周四資料顯示，美東時間下午5時至6時之間，即時負載約為162.7 GW，但這是節電措施壓低後的數字。

空軍一號飛越南達科他州基斯通的拉什摩爾山國家紀念公園。美國總統川普將這裡發表演說，揭開美國獨立250周年慶祝活動序幕。美聯社