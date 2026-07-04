為格陵蘭鬧僵！丹麥小鎮慶祝美國慶逾百年 首度不邀美官員出席

每年7月4日，數以千計的美國人與丹麥人都會齊聚丹麥鄉間小鎮雷比爾德（Rebild），共同慶祝美國獨立紀念日。這項延續逾百年的傳統，今年卻出現前所未有的情況：有些當地居民決定缺席，美國政府更首度未受邀出席，主辦單位預期今年將是歷來人數最少的一屆。

紐約時報報導，這場號稱美國境外規模最大的美國獨立紀念日慶典，向來吸引民眾穿著星條旗服飾、高唱美國歌曲、享用熱狗及丹麥啤酒。從尼克森、雷根到華特．迪士尼等重量級人物都曾造訪，美國駐丹麥大使更幾乎年年出席。

然而，美國總統川普揚言接管丹麥自治領土格陵蘭，讓今年慶典氣氛蒙上陰影，也衝擊向來緊密的丹麥與美國關係。不少丹麥人開始質疑，為何要在丹麥土地上，甚至動用公帑，慶祝美國最具愛國色彩的節日。

當地政治人物顯然也認為有文章可做，於是介入其中。多年來反對活動的市議員歐爾森（Lasse Olsen）痛批川普是「帝國主義瘋子」，並主導向主辦單位提出最後通牒：若不將美國官員移出活動流程，就取消相關經費與補助。主辦單位最終接受要求，美國官員退出官方活動，並表示美方使館官員對此感到遺憾，但接受決定；美國駐哥本哈根大使館則拒絕回應。

負責籌辦活動的雷比爾國家公園協會董事、具有丹麥血統的退休美國商人布羅（Bruce Bro）坦言：「這很尷尬。」但他支持不讓美國官員參與活動，「你總不希望有人把飲料潑到大使身上」。

雷比爾德慶典始於1912年，早年許多移民美國的丹麥人都會在7月4日返鄉探親。布羅表示，二戰後美國被視為英雄，當時參與人數可達5萬人。如今，這份情誼逐漸淡化，近年參加人數很少超過數千人，今年若能有1000人到場就算幸運，就連典禮主講人也從去年的外交部長，改由另一位知名度較低的部長代表。

主辦單位表示，目前最大的挑戰是吸引年輕人。布羅表示，聽到不少年輕人和長者都因格陵蘭爭議決定缺席；他自己也對川普揚言奪取格陵蘭感到「震驚」，親友看法相同。他說：「真的很令人難過。我們希望延續這項傳統，而我們把責任歸咎於川普。」