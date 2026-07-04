致命熱浪襲美東 費城國慶遊行取消、紐約數千戶停電

致命熱浪席捲美東地區，賓州一名男子因熱衰竭引發心臟病發作而喪命，受到極端高溫影響，賓州費城原定今天登場的國慶遊行取消，華府部分建國250週年的慶典活動也一度中斷；而紐約大都會區今天有數千戶停電。

這波為期數日的熱浪持續肆虐美國東部，美國有線電視新聞網（CNN）報導，數個地點今天打破了史上7月3日的最高溫紀錄，包括華府。這座首都城市今天氣溫飄升至華氏102度（約攝氏38.9度），打破1872年創下的華氏101度紀錄。

據報導，昨天賓州貝塞爾鎮（Bethel Township）氣溫飆破華氏100度（約攝氏37.8度），一名68歲男子在修剪灌木後不幸身亡，伯克郡（Berks County）驗屍官辦公室指出，死因是「因熱衰竭」，身體過勞所引發的心臟病發作。

另外，美國即將迎來國慶日，極端高溫導致部分慶祝活動被打亂，準備在戶外慶祝7月4日美國獨立紀念日的民眾面臨更高的健康風險。連日來在華府國家廣場（National Mall）舉行、美國建國250週年系列慶典之一的美國州際博覽會（Great American State Fair）今天下午一度中斷。

主辦單位在X平台發文寫道：「由於高溫，在與公共安全官員協調後，美國州際博覽會今天將暫時關閉至下午5時。」

儘管美國國家氣象局（National Weather Service）針對華府發布極端高溫警報，今天下午在國家廣場周邊仍可看到不畏高溫外出的人潮，許多人戴上帽子或撐傘遮陽。國家廣場擁有許多華府標誌性地標，從美國國會大廈延伸至林肯紀念堂，沿途景點包括華盛頓紀念碑。

賓州的國慶活動同樣受到高溫影響，CNN報導，費城（Philadelphia）原定今天舉行的獨立紀念日遊行因「極端高溫」取消。這場遊行原本預計是今年美國國慶連假期間全美規模最大的活動之一。

不僅如此，這波熱浪也導致供電網面臨考驗，據報導，能源供應商愛迪生聯合電力公司（Con Edison）指出，紐約大都會區今天有數千戶無電可用。