聽新聞
0:00 / 0:00

擬新設鳳凰城辦事處 美國務院：台灣是最重要的經貿夥伴之一

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
台美關係示意圖。聯合報資料照片
台美關係示意圖。聯合報資料照片

我國宣布決定在美國鳳凰城新設經濟文化辦事處，美國國務院3日對此表示歡迎，並肯定台灣是美國最重要的貿易和投資夥伴之一。

我國計畫在美國亞利桑納州鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」，這將成為台灣駐美國的第14處管處；台灣駐美國現行館處，包括華府、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、檀香山、丹佛、邁阿密，以及關島。

針對台灣即將開辦鳳凰城辦事處，美國國務院發言人表示，歡迎在亞利桑納州鳳凰城新設「台北經濟文化辦事處」，並肯定台灣是美國最重要的貿易和投資夥伴之一，指亞利桑納州是台灣重要投資的中心。

發言人表示，新設的辦事處將進一步促進美台之間長期、深厚且持續成長的美台經濟與民間關係，並認為說，這對美國繁榮也有巨大的貢獻。

國務院 鳳凰城 美國

延伸閱讀

台灣將設鳳凰城辦事處 美國務院：促進美台經濟關係

台積電發威…駐美辦事處13+1 外交部：駐鳳凰城辦事處籌備中

外交部將設駐鳳凰城辦事處 AIT：體現美台情誼

奧克拉荷馬州成立在台經貿辦事處 深化台美貿易投資

相關新聞

擬新設鳳凰城辦事處 美國務院：台灣是最重要的經貿夥伴之一

我國宣布決定在美國鳳凰城新設經濟文化辦事處，美國國務院3日對此表示歡迎，並肯定台灣是美國最重要的貿易和投資夥伴之一。

今年最慘 俄空襲基輔 至少30死92傷

俄羅斯一日晚間至二日凌晨以七十四枚飛彈及四九六架無人機，對烏克蘭首都基輔市發動大規模空襲，已造成至少卅人喪生、九十二人受傷和約一三○棟建築物受損。這是今年基輔市傷亡最慘重的空襲，烏克蘭政府宣布三日為哀悼日。

美7月4日將埋時光膠囊 250年後開箱

四日是美國國慶日，當天將在賓州費城埋下一個約四百公斤重的不鏽鋼「時光膠囊」，地點鄰近美國獨立宣言的通過地—現在的美國獨立紀念館。這個時光膠囊將封存二五○年至二二七六年，美國建國五百周年時才開啟。

川普又怨花大錢「北約沒挺我們」

北約（ＮＡＴＯ）峰會下周在土耳其安卡拉登場。美國總統川普二日在真實社群發文，再度表達他對盟邦的不滿。他稱，美國花最多錢保護北約，卻沒獲得任何好處，美國與北約關係並不對等、互惠，這是單向的關係，「他們根本沒挺我們」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。