擬新設鳳凰城辦事處 美國務院：台灣是最重要的經貿夥伴之一

我國宣布決定在美國鳳凰城新設經濟文化辦事處，美國國務院3日對此表示歡迎，並肯定台灣是美國最重要的貿易和投資夥伴之一。

我國計畫在美國亞利桑納州鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」，這將成為台灣駐美國的第14處管處；台灣駐美國現行館處，包括華府、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、檀香山、丹佛、邁阿密，以及關島。

針對台灣即將開辦鳳凰城辦事處，美國國務院發言人表示，歡迎在亞利桑納州鳳凰城新設「台北經濟文化辦事處」，並肯定台灣是美國最重要的貿易和投資夥伴之一，指亞利桑納州是台灣重要投資的中心。

發言人表示，新設的辦事處將進一步促進美台之間長期、深厚且持續成長的美台經濟與民間關係，並認為說，這對美國繁榮也有巨大的貢獻。