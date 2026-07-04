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為海撈10億美元辯護 川普：未介入家族投資加密幣

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普2日接受CNBC主持人柯能（Joe Kernen）專訪，為年度財務報告揭露他靠加密幣狂賺超過10億美元一事辯護，並表示美國必須在加密幣領域保持領先，否則中國將會接手，就像人工智慧（AI）一樣。

根據CNBC逐字稿，川普強調自己是非常成功的商人，但現在已不經手任何生意，而是交由柯能節目經常提到的大型投資公司管理，由次子艾瑞克（Eric Trump）負責處理，自己也不會與兒子討論相關投資。他說：「我讓別人替我投資。我甚至不跟他們聯絡，也不知道他們是誰。」

川普專訪談話重點
川普專訪談話重點

川普表示，艾瑞克將資金交由類似「半盲信託」（semi-blind trust）或「盲目信託」（blind trust）管理，再由他人負責投資。他接著稱讚輝達執行長黃仁勳「很了不起」，並提到有報導稱他持有部分輝達股票，但「我想持股非常少」，認為那只是華爾街大型投資公司投資組合中的眾多公司之一，因此才被認為持有輝達股票，「我根本不在乎」。

川普接著宣稱，他「有更重要的使命，遠比是否賺錢重要」，並提及自己自願放棄總統薪水。主持人隨後指出，雖然美國正副總統原則上不受利益衝突法規限制，但外界普遍認為仍應注意利益衝突，接著提到川普家族透過加密幣賺進大筆收入，詢問川普是否事先知情，以及是否曾參與相關決策。

對此，川普表示，他不知道家族加密幣投資的細節，也稱自己直到主持人提起才知道利益迴避規定。他說，自己本來可以過問，「我不知道，但那沒有任何違法，也沒有任何問題」。

川普同時表示，他對加密幣有不同看法，「我們必須先一步站上領先地位，否則中國就會接手。就像AI一樣，我們在AI領域大幅領先中國和其他所有國家」。川普宣稱，美國之前死氣沉沉，如今成為全世界最熱門的國家，無論AI還是加密幣，美國都必須保持領先。

川普 美國

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