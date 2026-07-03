該繼續開還是關掉？不在家關冷氣不一定節能 專家揭理想做法

炎炎夏日，吹冷氣成了維持生活舒適的重要方法。外出工作時，家裡的冷氣該持續開著還是關掉？一直是眾說紛紜的話題。

美聯社訪問三位專家，他們一致表示，若想兼顧能源效率、室內舒適度與濕度控制，最理想的做法通常是在外出期間，將恆溫器所設定溫度調高幾度，而不是完全關閉冷氣。

專家解釋，雖然將冷氣關閉數小時後再重新開啟，相較於讓冷氣持續運轉，確實能節省部分能源與電費，但這種做法在潮濕環境中可能增加黴菌滋生的風險。開開關關的磨損，也會導致需要更常維修。綜合起來怎麼做最好，還要看居住者對舒適度的要求、冷氣機型，以及建築物隔熱性能等因素。

根據美國能源部的資料，如果每天有八小時將恆溫器設定溫度調高攝氏4至6度，一年下來最高可節省約10%的冷暖氣能源支出。

紐約州立大學石溪分校教授兼都市規劃專家休伊特說，只是出去15分鐘買個東西，關掉冷氣不會帶來任何節能效益。但是出門工作，至少不在家裡有八小時時間，關掉冷氣就基本會更節能、更省錢。然而，在一些氣候條件下，關掉冷氣會產生其他問題。

例如，在佛羅里達州這些潮濕地區，關掉冷氣會令室內變得濕悶，再開機後更難降溫；室內濕氣的累積，也提高黴菌滋生的風險。

亞利桑那州立大學機械工程教授費蘭則是提到，長時間關閉冷氣後再重新開啟，可能增加設備磨損，原因在於冷氣系統重新啟動後，通常需要15至30分鐘才能達到最高運轉效率。

住家本身的條件，也影響冷氣如何使用最好。科羅拉多大學波德分校建築工程教授亨澤指出，混凝土或磚造房屋，能較長時間保留室內冷空氣；屋齡較高、容易漏風的住宅則會更快升溫。另外，建物隔熱較差的話，即使只是外出幾個小時，室內溫度也可能很快上升。所以，外出前調高恆溫器設定溫度，對節能是一大關鍵。

窗型冷氣因為安裝窗戶中，很難完全阻絕室外熱空氣滲入，通常效率較低。休伊特建議在窗戶縫隙或容易漏風的地方噴灑價格便宜的發泡隔熱材料，她說，這是小投資，而且很快有效果。

費蘭提醒，智慧型恆溫器是很便利的工具，可以免除每天反覆手動調整溫度的麻煩。智慧型恆溫器會透過感測器偵測屋內是否有人，自動學習住戶的生活模式，家中無人時提高定溫節省能源，住戶返家前或返家時，再自動降低溫度。