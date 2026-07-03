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一票大咖影星鏡頭前懺悔？川普發AI影片扮醫生 開酸「全部都有病」

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一票大咖影星鏡頭前懺悔？川普發AI影片扮醫生 開酸「全部都有病」

香港01／ 撰文／王海
在7月4日美國國慶來臨之際，總統川普在網上發布一條用AI生成的影片，抨擊多位好萊塢著名影星，指他們患有「川普精神錯亂症」。圖／擷自Truth @realDonaldTrump
在7月4日美國國慶來臨之際，總統川普在網上發布一條用AI生成的影片，抨擊多位好萊塢著名影星，指他們患有「川普精神錯亂症」。圖／擷自Truth @realDonaldTrump

在7月4日美國國慶來臨之際，總統川普（Donald Trump）在網上發布一條用AI生成的影片，抨擊多位好萊塢著名影星，指他們患有「川普精神錯亂症」（Trump Derangement Syndrome）。被川普點名的包括茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）和艾德華諾頓（Edward Norton）。

川普發片批評一眾好萊塢影星患有川普精神錯亂症：

據《綜藝》（Variety〉報導，川普7月1日（周三）在其社交平台發布影片。

片中，川普裝扮成「川普醫生」，用類似藥品廣告的舒緩語氣聲稱自己「有治療方案」，可以治療那些患有「川普精神錯亂症」的人。

隨後，影片中出現美國知名藝人歐唐納（Rosie O’Donnell）、影星琥碧戈柏和勞勃狄尼洛的虛假見證，他們各自描述了自己患病的症狀。此外，影片中還出現由AI生成的茱莉亞羅勃茲、約翰李古查摩（John Leguizamo）和艾德華諾頓。

據報導，川普似乎真的相信「川普精神錯亂症」是一種真實的疾病，他5月在白宮的一次活動上說：「我聽說這實際上是一種病」。

片中虛假的勞勃狄尼洛表示：「我完全未意識到這對我的生活影響這麼大。我的工作慢了下來。我現在幾乎認不出來自己。我需要幫助。我吃不下飯，睡不著覺，總是很生氣。我讓周圍的人都很痛苦」。

AI生成的茱莉亞羅勃茲則指：「我覺得過去兩年我老了20歲」，並表示她開始「擔心自己的未來」。

影片結尾，川普醫生提出治病良方：「關掉假新聞。祈禱，如果你感到焦慮，就和我一樣喝罐健怡可樂，你會發現你的生活會發生顯著的變化」。

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文章授權轉載自《香港01》

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