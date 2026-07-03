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川普將赴總統山發表演說 為美國慶祝建國250周年揭幕

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國總統川普今天稍後將在有「總統山」之稱的拉什摩爾山（Mount Rushmore）發表演說，為美國本週末慶祝建國250週年揭幕。 路透社
美國總統川普今天稍後將在有「總統山」之稱的拉什摩爾山（Mount Rushmore）發表演說，為美國本週末慶祝建國250週年揭幕。 路透社

美國總統川普今天稍後將在有「總統山」之稱的拉什摩爾山（Mount Rushmore）發表演說，為美國本週末慶祝建國250週年揭幕。這座山頭刻著美國前幾任傳奇總統的巨大頭像。

南達科他州著名地標拉什摩爾山山頭刻著美國前總統華盛頓（George Washington）、傑佛遜（ThomasJefferson）、林肯（Abraham Lincoln）以及老羅斯福（Theodore Roosevelt）的巨大花崗岩頭像。

法新社報導，川普（Donald Trump）預計於美國7月4日國慶日前夕，在總統巨石像下發表演說。部分人士揣測他可能希望自己頭像也刻在這座山上。

川普4日當天將在美國首都哥倫比亞特區（D.C.，又稱華府）舉行一場具造勢風格的盛大政治集會，屆時將安排軍機飛越上空，以及他聲稱的「全球最大」煙火表演。

川普1日表示，「7月4日當天氣溫約為華氏107度（攝氏41度），我還是會出席，還要發表很長的演說，主要是證明我什麼都能辦到。」

49歲特教老師奇瑪拉（Amy Kimaara）在洛杉磯接受法新社訪問表示：「國慶日確實代表自由的時刻，但老實說，在這幾年政治氛圍下，我對國慶的熱情已不如以往。」

來自洛杉磯的55歲創業家賈維士（Matt Jarvis）認為：「我覺得這個節日已經政治化了，但國慶日對大家而言仍是很棒的假期，這一點不會改變。」

美國總統川普今天稍後將在有「總統山」之稱的拉什摩爾山（Mount Rushmore）發表演說，為美國本週末慶祝建國250週年揭幕。 法新社
美國總統川普今天稍後將在有「總統山」之稱的拉什摩爾山（Mount Rushmore）發表演說，為美國本週末慶祝建國250週年揭幕。 法新社

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