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川普財務披露引關注 稱資金交由兒子與金融機構打理

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普最新的海量財務資訊揭露他在2025年賺進超過20億美元。他近日接受專訪時表示，他的財務均由兒子艾瑞克．川普（Eric Trump）以及大型金融機構全權打理。

川普在接受財經媒體CNBC專訪時指出：「我的財產都交給了大型公司…由我兒子艾瑞克負責處理。我不會和他討論這類事情。我想我應該是被允許這麼做的，我甚至不太清楚目前的狀態為何，但我並未過問。」

川普表示：「他（艾瑞克）將資金投入類似半盲信託（semi-blind trust）或盲目信託中供人投資。」

他還提到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，稱讚他「很了不起」，還說「今天有一則關於黃仁勳的報導，說我有持有部分股票。我想金額非常小，那是華爾街大公司投資的眾多公司之一，所以他們就說，喔，川普在那裡持有一些股票」。

川普的財務披露引發關於他是否利用總統職權牟利的重大爭議。白宮已多次否認有任何不當行為。

相關披露文件還列出了來自與川普關係密切的「世界自由金融公司」（World Liberty Financial, WLF）代幣銷售的約5.15億美元，以及出售WLF控股公司股權所得的6500萬美元。

川普在訪談中表示，這些加密貨幣投資「並非非法」，且「沒有任何問題」。

川普 黃仁勳 NVIDIA

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