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整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 五大重點一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普表示，他的總統身分讓子女幾乎任何商業活動都遭質疑涉及利益衝突。他為此感到難過。法新社
川普表示，他的總統身分讓子女幾乎任何商業活動都遭質疑涉及利益衝突。他為此感到難過。法新社

美國總統川普周四接受財經頻道CNBC專訪，談及家族財務、聯準會人事，以及最高法院等議題，以下為五大重點整理。

1、為子女投資受審查叫屈

川普表示，總統職權影響力太大，導致子女幾乎任何商業投資都可能被視為涉及利益衝突，甚至連買節能卡車或蛋糕公司，都可能被認為與政府政策有關或掌握內部資訊，讓他感到難過。

2、財務交由次子艾瑞克管理

川普表示，自己的資產交由次子艾瑞克及大型金融機構管理，透過半盲目信託或盲目信託投資，他不會過問投資內容。他也為家族加密貨幣事業辯護，強調沒有違法或不當之處。

3、仍欲開除聯準會理事庫克

儘管最高法院暫時擋下，川普仍表示最終會「打贏官司」撤換聯準會理事庫克（Lisa Cook），並稱法院只是基於程序問題作出裁定，並未針對案件實質內容作出判決。

4、住房法案可以等、SAVE優先

比起簽署獲跨黨支持的住房法案，川普更希望國會先通過要求選民登記時提出公民身分證明的選務改革法案《SAVE America Act》，並主張廢除參院的冗長辯論（filibuster）制度，加快法案過關。

5、抱怨保守派大法官不夠團結

川普抱怨，自由派大法官幾乎總是採取一致立場，反觀保守派大法官則經常意見分歧。他認為，共和黨任命的大法官太想證明自己不受政治影響。

川普 庫克 聯準會

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