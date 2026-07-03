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體感恐飆至46度 美東熱浪逼近國慶週末

中央社／ 紐約2日綜合外電報導

熱浪席捲影響，美國東北部包含紐約、費城和華盛頓等地氣溫飆破攝氏38 度，泳池人滿為患、電網供電吃緊。這波酷暑預計將一路持續到7月4日的美國國慶週末。

法新社報導，美國國家氣象局（NWS）指紐約多地已打破數十年來的7月2日高溫紀錄，尤其拉瓜迪亞機場（LaGuardia airport）與紐澤西州紐瓦克（Newark）更雙雙飆至攝氏40度，警告部分地區的體感溫度恐飆至46度。

這週末適逢許多慶祝美國建國250週年的戶外活動及一連串世界盃足球賽事，熱浪帶來的溼熱天氣更加令人擔憂。原定在國家廣場（National Mall）舉行的牛仔競技表演已宣布延期；國會大廈警察表示，一年一度在國會大廈草坪上舉辦的節日音樂會彩排不對外開放，至於演出是否照舊另待宣布。

有關單位敦促居民不要外出、多補充水分，盡量找有冷氣的地方，尤其是最炎熱的下午時段。紐約市政府指定數百棟公共建築作為避暑中心，延長公共泳池開放時間，並派志工訪視高風險居民，同時開設備有噴霧風扇和濕毛巾的降溫站。

27歲的帕克（Trey Parker）帶兩個小學年紀的孩子離開家，去游泳池待幾個小時。他告訴法新社，家裡的空調不堪重負停止運作，「所以我們不得不出來透透氣、買點冰讓身體沖一下水」。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）在社群媒體發文：「電網正加班運作供大家保持涼爽。」但他要求把冷氣溫度設定在攝氏26度卻在社群媒體上被罵翻，認為應該先關掉時報廣場的燈；電力機關也呼籲民眾，暫時不要使用其他電器，並避免過度使用空調。

熱浪 華盛頓 紐約

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