男子聯合國總部外自焚身亡 據傳身帶西藏旗幟

美國一名空軍少校1日在國會大廈台階上發表演說，呼籲彈劾總統川普與副總統范斯，隨後遭警方逮捕。不過，他遭逮捕並非因主張彈劾正副總統，而是因為依規定，示威者若要在國會大廈台階上公開發言，全程都必須有一名國會議員陪同，當時陪同他的議員已離開現場。

2026-07-03 11:36