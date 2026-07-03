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男子聯合國總部外自焚身亡 據傳身帶西藏旗幟
紐約警方表示，一名男子今天在聯合國紐約總部外面自焚，送醫不治。
紐約警察局（NYPD）告訴法新社說，下午在6時32分，警方接獲報案，有一名男子在第一大道與42街交叉口附近自焚。這名男子在送往貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）後宣告死亡，目前有關方面正在調查。
警方未進一步說明動機細節。「紐約郵報」（NewYork Post）引述消息人士指出，事發時這名男子攜帶了一面西藏旗幟，但法新社尚無法獨立證實此一消息。
聯合國未就此事回應法新社的置評要求。（編譯：紀錦玲）1150703
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