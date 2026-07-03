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男子聯合國總部外自焚身亡 據傳身帶西藏旗幟

中央社／ 紐約2日綜合外電報導

紐約警方表示，一名男子今天在聯合國紐約總部外面自焚，送醫不治。

紐約警察局（NYPD）告訴法新社說，下午在6時32分，警方接獲報案，有一名男子在第一大道與42街交叉口附近自焚。這名男子在送往貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）後宣告死亡，目前有關方面正在調查。

警方未進一步說明動機細節。「紐約郵報」（NewYork Post）引述消息人士指出，事發時這名男子攜帶了一面西藏旗幟，但法新社尚無法獨立證實此一消息。

聯合國未就此事回應法新社的置評要求。（編譯：紀錦玲）1150703

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

聯合國 西藏 紐約

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