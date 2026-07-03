川普任內賺翻 超越「原型」貝魯斯柯尼 紐時拿他與這些人相提並論

川普重返白宮後，財富累積速度驚人，第一年任內至少進帳22億美元，金額之大為現代西方民主國家領袖前所未見，其中約14億美元來自家族加密貨幣事業，遠遠超出同樣從地產大亨跨入政界、2023年過世的義大利前總理貝魯斯柯尼任內累積的數千萬美元收入，後者以媒體操控、奢華作風及立法圖利自身利益聞名，外界長期將他視為川普的原型。

紐約時報報導，川普身為總統，一方面負責監管加密貨幣產業，另一方面又從家族相關事業獲得巨額收益，利益衝突格外引人注目。

專家指出，川普家族獲利規模已堪比俄羅斯總統普亭等強人領袖。普亭官方申報財產有限，但反對派指控他透過寡頭與國家權力累積龐大隱藏資產，包括黑海豪華莊園。

紐時甚至拿川普與多位曾涉利用職權致富的亞、非洲領袖相提並論，包括遭控侵吞數十億美元的奈及利亞前軍事強人阿巴查、被指透過歐洲房地產洗錢的前剛果獨裁者蒙博托、因圖利家族遭判刑的前泰國總理戴克辛，以及因一馬公司（1MDB）弊案遭判濫權、洗錢等罪的前馬來西亞總理納吉。

英國薩塞克斯大學腐敗研究中心主任Liz David-Barrett表示，美國過去塑造了全球反貪腐規範，如今川普的獲利卻削弱了這套標準，讓其他國家領袖更容易反問：「當世界最強大的國家都不約束自己的總統，我為什麼要約束自己？」

報導指出，川普未被指控透過違法手段獲利，且美國總統依法不受部分利益迴避規定限制，因此無須出售可能受政策影響的持股。然而，獲利規模仍讓外界將他與俄羅斯、亞洲等政治強人及政治家族相提並論。