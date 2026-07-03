快訊

寵物部落前進「全台最大寵物展」打造限定展區 好禮拿不完

世足賽／賽後穿已故隊友戰袍致敬 C羅：若塔與我們同在

LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

川普任內賺翻 超越「原型」貝魯斯柯尼 紐時拿他與這些人相提並論

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普重返白宮第一年任內至少進帳22億美元，創現代西方民主國家領袖前所未見的規模，也引發利益衝突爭議。法新社
川普重返白宮第一年任內至少進帳22億美元，創現代西方民主國家領袖前所未見的規模，也引發利益衝突爭議。法新社

川普重返白宮後，財富累積速度驚人，第一年任內至少進帳22億美元，金額之大為現代西方民主國家領袖前所未見，其中約14億美元來自家族加密貨幣事業，遠遠超出同樣從地產大亨跨入政界、2023年過世的義大利前總理貝魯斯柯尼任內累積的數千萬美元收入，後者以媒體操控、奢華作風及立法圖利自身利益聞名，外界長期將他視為川普的原型。

紐約時報報導，川普身為總統，一方面負責監管加密貨幣產業，另一方面又從家族相關事業獲得巨額收益，利益衝突格外引人注目。

專家指出，川普家族獲利規模已堪比俄羅斯總統普亭等強人領袖。普亭官方申報財產有限，但反對派指控他透過寡頭與國家權力累積龐大隱藏資產，包括黑海豪華莊園。

紐時甚至拿川普與多位曾涉利用職權致富的亞、非洲領袖相提並論，包括遭控侵吞數十億美元的奈及利亞前軍事強人阿巴查、被指透過歐洲房地產洗錢的前剛果獨裁者蒙博托、因圖利家族遭判刑的前泰國總理戴克辛，以及因一馬公司（1MDB）弊案遭判濫權、洗錢等罪的前馬來西亞總理納吉。

英國薩塞克斯大學腐敗研究中心主任Liz David-Barrett表示，美國過去塑造了全球反貪腐規範，如今川普的獲利卻削弱了這套標準，讓其他國家領袖更容易反問：「當世界最強大的國家都不約束自己的總統，我為什麼要約束自己？」

報導指出，川普未被指控透過違法手段獲利，且美國總統依法不受部分利益迴避規定限制，因此無須出售可能受政策影響的持股。然而，獲利規模仍讓外界將他與俄羅斯、亞洲等政治強人及政治家族相提並論。

義大利前總理貝魯斯柯尼。他以媒體操控、奢華作風及立法圖利自身利益聞名，外界長期將他視為川普的原型。路透
義大利前總理貝魯斯柯尼。他以媒體操控、奢華作風及立法圖利自身利益聞名，外界長期將他視為川普的原型。路透

川普 加密貨幣 白宮

延伸閱讀

美國總統申報年度財務 川普靠加密幣一年賺14億美元

川普第二任財富暴增 生財手法當代美國總統罕見

靠家族加密貨幣賺12億美元 川普稱任內「每個人都獲利」

財富增長驚人…川普：股票漲 大家都獲利

相關新聞

與探戈軍團站上世界之巔：「阿根廷公牛」勞塔羅的足球傳奇

在2026美加墨世界盃的賽場上，阿根廷國家隊的鋒線再度成為全球焦點。6月27日，阿根廷迎戰約旦的最後一輪小組賽中，前鋒勞塔羅．馬丁內斯（Lautaro Martínez）穩穩罰入一記十二碼，幫助球隊擴大領先優勢，最終阿根廷以3：1獲勝。這是勞塔羅個人在世界盃賽場上的首粒進球，上屆世足勞塔羅帶傷上場，給出的表現令他飽受抨擊，而今這位義甲神射手能否在美加墨發揮實力，偕同球王梅西（Lionel Messi）與阿根廷，創造大力神盃衛冕神話？

如何看懂《東京大審》：記憶政治中，錯綜複雜的歷史敘事和角力

一齣戲在落幕之後並沒有真正結束。真正的好戲，往往是散場之後，眾人對「這齣戲到底演了什麼」的爭奪──也就是「記憶政治」。東京審判並非在一九四八年後就結束；真正漫長的，是審判之後各國如何記住它。本書的最後幾章，正是關於東京審判如何被反覆詮釋、挪用、扭曲的記憶政治史。

英相大位太難坐？10年換6名首相，英國是否已無治理可能？

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在2026年6月中旬宣布辭職，也等同宣告英國即將迎來10年內第7位首相。這也讓很多人不禁好奇：英國政治發生了什麼事，為什麼會一直撤換首相？

美祭解凍資金換荷莫茲海峽開放 伊朗不讓步 阿曼方案也碰壁

美國試圖以解凍部分伊朗遭海外凍結的資金，換取伊朗放棄對荷莫茲海峽的控制主張並且不收取通行費，但這項提議到迄今為止未能打動德黑蘭。伊朗軍方更警告，未依伊朗指定航道航行的船舶，將遭到「立即且強力」回應。中東航運危機依然未解。

一條髮圈讓哈蘭德奔跑90分鐘「丸子頭」都不亂！KKNEKKI如何從球場爆紅？

2026世界盃賽事持續火熱開打。挪威球星哈蘭德(Erling Haaland)場上火力衝刺的精采表現，廣受外界關注！場外的他，同樣是人氣指標，具有強大社群魅力與帶貨功力！

TikTok直播接吻慘了！印尼亞齊女子遭公開鞭刑21下 昏倒仍無法免刑

印尼亞齊省一名女子因與男友在TikTok直播中接吻，被控「在社群媒體上與男子直播做出猥褻行為」，成為當地首位因透過社群媒體違反伊斯蘭教法而遭公開鞭刑的人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。