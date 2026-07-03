攀紐約帝國大廈天線求婚 極限網紅情侶遭控重罪

一對俄羅斯情侶為求婚爬上美國紐約帝國大廈天線，今天因涉嫌魯莽危害與竊盜等重罪遭提審。男方供稱，他想為訂婚「做些特別的事」；這對情侶曾是串流平台Netflix紀錄片主角。

美聯社報導，這對化名為妮柯勞（Angela Nikolau）與比爾庫斯（Ivan Beerkus）的情侶在離開法院時幾乎保持沉默，不過當記者問及這場特技表演時，比爾庫斯回應道：「我們相信愛。」

當局表示，這對情侶曾是2024年Netflix紀錄片「行走天際：極限愛情故事」（Skywalkers: A Love Story）的主角，這部影片記錄了他們的「天台攝影」（rooftopping）壯舉與萌芽的戀情。

然而，他們昨天攀爬這座著名摩天大樓廣播天線的行為，不僅製造了奇觀，更造成了危險。

直升機拍攝的畫面顯示，在到達曼哈頓（Manhattan）中城上方約443公尺的頂端後，兩人展示了一幅黑色布條，上面寫著：「當愛的力量勝過對權力的熱愛時，世界將迎來和平。」

隨後，他們收起布條並下降至稍低的一處平台，在那裡進行一場結果看似成功的求婚。妮柯勞在她的社群媒體帳號上發布這次冒險的照片，其中包括一張在曼哈頓鳥瞰景觀上方展示訂婚戒指的照片。

根據訴狀，警方等待了大約半小時讓天線斷電，隨後緊急服務小組人員開始攀爬，最終在兩人下降途中將他們攔截。

訴狀特別提到，官員們攀爬至地面上方約381公尺處，面臨極大風險。法庭文件確認兩人的正式姓名為安潔莉娜．妮柯勞（Angelina Nikolau）與伊凡．庫茲涅佐夫（Ivan Kuznetsov）。

「行走天際：極限愛情故事」講述現年32歲的比爾庫斯與33歲的妮柯勞，他們經常在未經授權的情況下攀爬高大建築物，有時還會偽裝成建築工人潛入。

法庭訴狀指出，警方在帝國大廈管制進入的104樓發現一扇安全門的鎖被毀壞，該樓層可通往天線。帝國大廈最高對外開放的樓層是102樓的觀景台，根據訴狀，要進入更高樓層需要感應卡。

帝國大廈管理方稱這次攀爬為「未經授權」，但尚未回應關於這對極限玩家是否與保全人員有過任何互動的詢問。大廈訪客需經過篩選，並被告知不得攜帶大型包裹、運動器材、服裝或面具等物品。

根據紐約州限制設定保釋金的法律，比爾庫斯與妮柯勞在未繳納保釋金的情況下獲釋。他們的律師柯林斯基（Jason Krinsky）在法庭外表示，一旦檢察官提供證據，他與當事人將進行評估並決定後續步驟。

柯林斯基說：「這真是個求婚的好方法，這是你只能在夢中想像的事。所以，你懂的，這點還是得給他一些肯定。」