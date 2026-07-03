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美國建國250週年埋下時光膠囊 預計2276年開封

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國將於7月4日國慶日、也就是建國250週年當天，在費城埋下1個「時光膠囊」，以讓2276年的美國人一窺21世紀祖先眼中最能代表美國的事物。

法新社報導，這個重約400公斤的不鏽鋼圓柱體將於4日埋入地下，埋設地點鄰近美國「獨立宣言」的簽署地美國獨立紀念館（Independence Hall）。

依照規劃，這個時光膠囊將封存250年之久，直到2276年、美國建國500週年時才會開啟。

不過，這並非留給未來世代的唯一禮物。華府日前也表示將埋下另1個預定於美國建國500週年開啟的時光膠囊。

華府時光膠囊的內容物尚未公開，但費城的時光膠囊內容物已全數揭曉：美國50州、包括波多黎各的5個海外領地，以及多個體育與文化組織都提供物品，共同拼湊出這份反映當代美國的縮影。

由國會設立、負責籌辦建國250週年官方紀念活動的無黨派組織「美國250」（America250）主席李歐斯（Rosie Rios）表示，這些物品共同構成「美國建國250週年的代表性紀錄」。

舉例來說，威斯康辛州提供1根棕色羽毛。這根羽毛來自1隻以美國已故總統林肯（Abraham Lincoln）命名的白頭海鵰（bald eagle）。

俄亥俄州則提供1塊布料，取自萊特兄弟（Wilburand Orville Wright）製造的飛機機翼。萊特兄弟於1903年完成人類首次的持續性動力飛行，開創航空史新頁。

有些州則選擇更具現代特色的物品。例如，加州提供人工智慧（AI）聊天機器人Claude針對以下提問的回答：「自2026年7月4日起算，請預測250年後的加州會是什麼樣子？」

「美國250」則放入1支橘色的新款iPhone。

其他入選物品還包括：美洲原住民族聯盟瓦巴納基（Wabanaki）所製作的書籤、阿肯色州出產的鑽石、新墨西哥州的茴香餅乾食譜，以及奧克拉荷馬雷霆隊（Oklahoma City Thunder）奪得2025年美國職籃（NBA）總冠軍的紀念徽章。

費城 美國 華府

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