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美前奧運選手被控破壞華府倒映池 恐面臨10年徒刑

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國前奧運選手赫恩（David Hearn）今天被控破壞華府剛翻修但已出現剝落現象的倒映池，若罪名成立，最高可能面臨10年有期徒刑。

法新社報導，林肯紀念堂（Lincoln Memorial）前方的倒映池整修是美國總統川普推動重塑華府的重點計畫之一，但在美國獨立250週年紀念日前夕，這座倒映池遭遇藻類迅速滋生且漆面剝落的問題。

倒映池油漆與填縫工程估計斥資至少1400萬美元（約新台幣4.4億元）。

倒映池整修工程耗資巨大且問題重重，現已成為華府政治爭議點。目前7人被控破壞倒映池，包括曾3度參加奧運的划艇選手赫恩 。

哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛（Jeanine Pirro）今天表示，國家公園管理局（NPS）員工6月19日發現赫恩「用力且猛烈地拉起和移除」池底約兩平方英尺（約0.18平方公尺）的密封塗層，造成超過1000美元（約新台幣3萬1800元）損失。

曾任福斯新聞（Fox News）主持人的皮洛在記者會上說：「大陪審團今天已對被告赫恩提起重罪起訴，指控犯下毀損財物重罪，他恐面臨10年徒刑。」

皮洛矢言追究任何破壞國家紀念物者的責任，並表示她的辦公室正審查其他約6起案件，預計將以輕罪或違規論處。

赫恩的律師抨擊這項起訴證明川普執政下的司法系統已被政治化。他們在聲明中說：「這些指控令人震驚，應該引起所有美國人警惕。」

「在我國獨立日前夕，政府濫用權力，憑藉編造的敘事對付普通公民，美國人應深感不安。」

現年67歲的赫恩上月告訴美國「華盛頓郵報」，自己當天騎了84公里的單車，在林肯紀念堂停下腳步，想親眼看看倒映池整修情況。

赫恩說，他彎下身觸摸一塊脫落的藍色塗層時，隨即遭2名國民兵（National Guard）包抄，並被美國公園警察（US Park Police）逮捕。

赫恩向華郵表示：「我沒有破壞、打壞或剝落任何東西。等我反應過來時，人已經被上銬。」他還說：「我只是伸手碰了一下那塊已經翹起的塗層邊緣。它本來就已經剝落，還連著底部。我沒有把任何東西拿走。」

奧運 華府 川普

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