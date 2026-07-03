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美監察報告：特勤局漏收102次通報 錯失川普遇刺預警

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國政府監察機構今天公布報告，指特勤局（Secret Service）2024年在賓州巴特勒Butler）一場總統川普造勢活動中，未收到地方執法單位針對槍手發出的102次無線電通報，導致錯失關鍵預警。

路透社報導，美國國土安全部（Department ofHomeland Security）監察長（Inspector General）報告指出，特勤局未掌握2024年7月13日的這些通訊內容，是因為當時未與地方執法機關設立聯合通訊中心。警方當時透過無線電持續通報搜尋1名可疑人士，後來確認此人就是槍手庫克斯（Thomas Crooks）。

報告指出，「我們發現，特勤局僅收到5通電話及3則簡訊，內容涉及庫克斯」，「因此特勤局人員未向負責保護川普的隨扈團隊通報可疑人士的警訊」。

庫克斯在當天造勢活動中向正在台上演說的川普開槍，隨後遭執法人員擊斃。這起槍擊事件造成1名現場民眾死亡、多人受傷，川普右耳也遭子彈擦傷。

調查指出，庫克斯當時登上鄰近建築物屋頂，所在位置可直接瞄準川普所在舞台。

監察長在報告中提出多項改善建議，包括強化資訊共享機制，以及在活動前處理可能存在的「視線死角」等安全漏洞。

此外，報告指出，庫克斯在行凶前數小時曾操作無人機飛越活動現場，但未遭發現，原因是特勤局的反無人機系統當時無法正常運作。

監察長表示，這套反無人機系統僅由1名訓練不足的操作員負責，且活動開始前並未完成設備測試。

報告指出，操作員花了數小時嘗試排除故障，在此期間，嫌犯進行近9分鐘的無人機飛行，全程未被偵測。

這份報告是美國政府監察機構及國會多項調查中的最新一份。先前多項調查指出，特勤局在這次造勢活動的維安部署上存在重大缺失。

川普 Butler 巴特勒

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