美國務院：盧比歐王毅通話 討論建立戰略穩定重要性

美國國務卿盧比歐和中國外交部長王毅日前通話，美國國務院發言人皮戈特今天表示，盧比歐在通話中討論了依循美國總統川普指示原則，在公平與互惠基礎上，建立具建設性戰略穩定關係的重要性；皮戈特未提及台灣。

中國官媒新華社昨天報導，王毅與盧比歐（MarcoRubio）在6月30日通話。據新華社消息，王毅稱，台灣議題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務。

記者昨天詢問盧比歐在通話中針對台灣議題的回應，美國國務院今天僅回覆表示，參考國務院發布的摘要。

根據國務院今天下午發布摘要，發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，盧比歐和王毅進行通話。盧比歐在通話中討論了依循川普（Donald Trump）指示原則，在公平與互惠基礎上，建立具建設性戰略穩定關係的重要性。

國務院這份簡短摘要未提及台灣。

川普今年5月訪問北京，與中國國家主席習近平舉行峰會。習近平當時表示，他和川普同意將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。