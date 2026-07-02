16童被關14平方公尺房4年！警察進屋驚呆：家畜都住得比他們好

美國俄亥俄州文頓郡（Vinton County）執法部門1日表示，從一棟年久失修的鄉村住宅中救出16名兒童及青少年。當局指出，這些兒童過去約4年來，大部分時間都被關在同一個房間內，生活環境「惡劣不堪」。

衛報報導，案發地點位於文頓郡的哈姆登（Hamden）村。這16名兒童的年齡介於1歲半至18歲，男女皆有，都是一家人，但居住環境四處都是人類排泄物。部分兒童無法說話，其中一名患有發展障礙的18歲少女，甚至連自己的名字都不會拼寫。

郡警局長凱恩（Ryan Cain）在記者會上表示，這些孩子過去大部分時間似乎都待在一間約14平方公尺的房間內，房內充斥大量細菌與人類糞便。雖然他未透露孩子的行動如何受到限制，但表示並未發現任何籠子。他直言：「大部分家畜的飼養環境，都比這些孩子還要好。」並形容現場「簡直令人作嘔」。

郡檢察官亞契（William Archer）強調，本案並非人口販運案件，而是一起「家庭事件」。16名兒童的父母及祖父母，各被控16項二級重罪「危害兒童安全」罪，原因是案件涉及「嚴重身體傷害」。

俄亥俄州檢察長威爾森（Andy Wilson）表示，執法人員當時正在調查另一宗案件，卻在執行搜索令時意外發現這16名兒童。「我們當時根本不知道裡面有16個孩子。」

他表示，親眼所見的現場景象猶如「人間煉獄」，事發近24小時後，他仍「無法擺脫身上的氣味」。16名獲救兒童中，7人被送往州府哥倫布市的醫院，另有2人由直升機送往一級創傷中心。其中1名兒童一度情況危急，必須接受插管治療。

威爾森表示，這個「駭人」的現場是他整個職業生涯見過最嚴重的案件，「這不是我們在美國習慣看到的情況。」他還說，孩子們「看起來幾乎像野生動物一樣」，「實在太可怕了。」

調查人員表示，這一家人過去20年間曾在俄亥俄州南部多處搬遷，看起來刻意避免留下醫療及政府紀錄，這些兒童也未曾就學。威爾森表示，除了家人之外，看起來沒有人知道這些孩子的存在，「他們非常擅長把這些孩子藏起來，不讓調查人員發現。」

亞契表示，州政府正尋求取得16名兒童的臨時監護權。威爾森則說：「這些孩子一定會得到公道。」

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