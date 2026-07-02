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川普翻臉第一任代表作！拒續美墨加協定 貿易代表酸加國「真有意思」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國貿易代表葛里爾4月9日出席一場位於密西根州華倫市的活動。美聯社
美國貿易代表葛里爾4月9日出席一場位於密西根州華倫市的活動。美聯社

美國1日拒絕續簽《美墨加協定》，未來10年進入每年定期審查程序，儘管協定將持續有效至2036年，卻讓每年近2兆美元貿易與企業投資規畫面臨更大不確定。美國貿易代表葛里爾2日受訪談及此事，指責加拿大說一套做一套，「嘴上要幫美國再工業化，卻拉攏中國投資」。然而，華府智庫專家比塔爾分析，這更多反映美國自身對中國政策仍未定調，導致墨西哥與加拿大也難以調整對中路線。

葛里爾在聲明中表示：「美國不同意以目前形式續簽《美墨加協定》（USMCA），因此協定未獲續簽。」

《美墨加協定》不會立即失效，10年內若三國未能達成任何協議，將確定至2036年才失效。

此舉標誌美國總統川普的立場大逆轉。川普第一任期2020年力推《美墨加協定》通過，一度稱這是「「有史以來最好、最重要的貿易協定」；但第二任期後逐漸轉趨不滿，原因包括協定讓大量貿易免於其關稅政策影響，也未能明顯改善美國對墨西哥與加拿大的貿易逆差。

彭博經濟學家卡拉泰利（Nicole Gorton-Caratelli）與庫桑（Maeva Cousin）指出，美方不續簽、改採滾動式談判，等於讓川普握有「關稅可能對墨西哥與加拿大加倍」的隱性籌碼。即便如此，美國對汽車、金屬等產品課徵的其他關稅，仍是未來談判的一大痛點。

談判首先可能卡在汽車供應鏈規則。隨著中國車廠在美國以外地區擴大市占，《美墨加協定》的關鍵議題包括美國汽車零件最低比例門檻，以及華府因擔憂中國零組件轉運，推動收緊汽車原產地規則。

另一個可能引爆爭議的焦點，則是地緣政治背景下的中國投資問題，以及墨西哥、加拿大在多大程度上會配合美國對中國投資的國安疑慮。

葛里爾受訪彭博時開酸：「加拿大真有意思，一下說想協助美國再工業化、助美國再次偉大，一下又談論引進中國投資。我們從加拿大得到的是混雜訊息。」

在地緣政治緊張、川普又慣常極限施壓的情況下，若談判持續拖延，企業恐暫緩投資。美國商會、商業圓桌會議（Business Roundtable）等遊說團體已敦促三國政府強化並保留《美墨加協定》。

香港南華早報引述華府智庫「戰略暨國際研究中心」美洲計畫研究員比塔爾（Diego Marroquin Bitar）表示，葛里爾的抱怨指向的是中加兩國近期關係回暖，在電動車與農業方面有非常具體特定的安排，而非渥太華全面向北京靠攏。

比塔爾認為，問題不只在加拿大或墨西哥，而是美國自身對中政策仍未定調。

華府尚未決定要全面限制中國資本，還是僅針對少數關鍵產業設限，因此兩個鄰國也難以調整對中政策。

比塔爾指出，與其說中國正在分化美墨加，不如說中國經濟壓力更可能促使三國政府走得更近，因為三國都在不同程度上面臨中國經濟壓力；而審查中國投資、釐清哪些資本可進入北美、哪些涉及國安風險，或許是較容易達成共識的方向。

川普 葛里爾 墨西哥

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美國決定不續簽現行USMCA！啟動逐年審查 美墨加貿易關係再陷不確定

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