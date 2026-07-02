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川普第二任財富暴增 生財手法當代美國總統罕見

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
川普總統。圖／路透
川普總統。圖／路透

新公布的財務文件揭露，美國總統川普去年收入暴增至超過22億美元，主要由持有加密貨幣帶動。美媒直言川普利用職位謀取利益的方式在當代美國總統裡實屬罕見，也頗具爭議。

紐約時報與華爾街日報指出，財務文件揭露川普去年透過加密貨幣相關事業進帳14億美元，其中8億美元來自單一項目。川普2024年競選期間成立名為「世界自由金融」（World Liberty Financial）的加密貨幣公司，公司目前由川普家族成員營運；此外，川普當時還推出以他為名的迷因幣「川普幣」（$TRUMP）。

然而川普與家族靠加密貨幣賺得盆滿缽滿，但數十萬跟著他買相關加密貨幣的投資人卻慘虧。這份財務的揭露也引發利益衝突質疑，也恐複雜化美國國會推動加密貨幣監管法案。

華盛頓郵報指出，川普第一任的大部分收入來自房地產，包括飯店、高爾夫球場及其他不動產，如今他更多收入側重加密貨幣及政府業管項目，凸顯川普的收入結構徹底轉變。川普申報去年的資產約24億美元，高於2019年的14億美元以上和2024年16億美元以上。

財務文件顯示，手中股票只是川普第二任期財富大增的一小部分。他去年申報增加的收入超過16億美元，其中大部分來自他持有的加密貨幣及政府業管項目，川普政府的行政部門還放寬加密貨幣市場的監管規定。

川普今天聲稱，他收入大增是因金融市場狀況改善。他在準備搭乘空軍一號時告訴媒體：「你們知道我為什麼賺錢嗎？因為股市正在漲。」還要美國民眾感謝他，因為是他讓眾人退休積蓄變多。

華郵指出，川普在第二任內替商品代言、為自己偏好的建設計畫募款，並收受卡達贈送一架波音客機，川普利用總統職位謀取利益的方式超出許多人所能想像。

另有評論指出，川普的社媒貼文與發言常對美股或國際市場產生立竿見影影響，包括曾於社群平台宣布蘋果（Apple）同意與英特爾（Intel）合作於美國製造晶片，消息一出讓英特爾股價大漲逾10%；此外，他頻繁在國際地緣政治乃至伊朗戰爭期間釋出戰、和不一訊息，被戲稱為「自畫K線」的男人。

曾在歐巴馬政府時期擔任白宮政府改革與倫理顧問（White House ethics czar）的艾森（Norm Eisen）說：「坦白講，這種腐敗規模就算放到世界歷史上都罕逢對手。這是因為過去從無這種組合：一邊是願意將總統職權徹底變現的國家元首，另一邊則是世界各國與特殊利益團體，正排隊等著奉上大筆財富。」

川普 美國 加密貨幣

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