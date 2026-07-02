川普出席老羅斯福圖書館揭幕儀式 為建國250週年活動暖身

美國總統川普今天在北達科他州為紀念已故總統老羅斯福的圖書館揭幕，並援引其政治遺緒，闡述自己對美國的願景，為即將到來的建國250週年慶祝活動暖身。

路透社報導，川普此行造訪偏遠的北達科他州西部，除了出席老羅斯福總統圖書館（TheodoreRoosevelt Presidential Library）揭幕儀式，也首度搭乘由卡達致贈、改裝成新版總統座機「空軍一號」（AirForce One）的波音747豪華客機。

此外，川普還將搭乘「自由250」（Freedom 250）列車遊覽惡地（Badlands）。自由250車身以美國國旗的紅白藍三色貼膜包覆，上頭繪有醒目的1776-2026字樣，極具紀念意義。

在美國獨立紀念日前夕，川普政府積極推動一連串愛國慶典活動，然而隨著11月期中選舉逼近，選民對生活成本攀升及伊朗戰爭等議題仍感憂心，對川普施政評價依舊兩極。

川普在位於梅多拉（Medora）的老羅斯福總統圖書館發表演說時，盛讚老羅斯福充滿活力、勇於冒險。

川普說：「我認為，對他而言，最重要的一個詞就是『自豪』。他是一個自豪的人，而我也是。我為我們的國家感到自豪。」

川普在演說中也不忘批評民主黨人，包括近期在紐約州、科羅拉多州等地初選勝出的民主社會主義派人士。

他說：「我們不會讓共產主義者阻礙我們前進。他們實在不討人喜歡。」

川普在前往老羅斯福總統圖書館途中，還有裝扮成「莽騎兵」（Rough Riders）的騎兵隊伍隨行護送。莽騎兵是老羅斯福1898年為美西戰爭（Spanish-American War）組建的騎兵團，以在古巴聖胡安山（San Juan Hill）驍勇突襲聞名。

老羅斯福總統圖書館將於7月4日正式對外開放，這座占地約8919平方公尺的建築，可俯瞰同以老羅斯福命名的國家公園。