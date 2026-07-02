前CIA局長布瑞南提告 要求美司法部保留調查紀錄

前美國中央情報局局長布瑞南今天提起訴訟，尋求強制美國司法部保存相關調查紀錄。這些聯邦調查正檢視他在一項情報評估中所扮演的角色，這份評估稱俄羅斯曾在2016年為川普助選。

路透社和美聯社報導，布瑞南（John Brennan）的律師在華盛頓聯邦法院提交的訴狀中主張，這些紀錄與通訊內容，對於布瑞南預期提出的法律挑戰至關重要，可用以支持未來任何起訴皆具報復性、且是聽從川普指使的指控。

邁阿密聯邦檢察官辦公室一直在調查布瑞南在討論這項情報評估時，是否向國會提供不實陳述。布瑞南在民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）任內領導中央情報局（CIA）。

這項調查也是針對一項長期存在、旨在侵犯川普憲法權利的廣泛刑事陰謀調查的一環。

布瑞南稱這項調查是出於政治動機，他的律師則指責川普政府在調查中採取不當手段。

川普長期以來一直抨擊將他2016年競選活動與俄羅斯聯繫在一起的行動，並稱之為「俄羅斯鬧劇」（Russia Hoax），並要求起訴相關官員。

司法部發言人表示：「雖然我們不能對調查是否存在發表評論，但布瑞南指責他人發動『報復行動』，這確實令人感到諷刺。」

這起訴訟試圖利用法院日益增長的懷疑態度，因為法官們正質疑司法部刻意調查川普的批評者與政敵。

法官今年在涉及前聯邦準備理事會（FederalReserve）主席鮑爾（Jerome Powell）及明尼蘇達州民主黨官員的調查中封殺了傳票，顯示出他們愈來愈願意在調查早期介入。

布瑞南的訴狀主張，由於川普政府使用Signal等即時通訊應用程式，且官員未遵守聯邦紀錄保存法，司法部內部的紀錄與通訊內容面臨遺失風險。

律師主張，這些資料對於布瑞南未來尋求撤銷起訴至關重要。這起訴訟尋求法院命令，要求司法部在提起任何起訴前，保存與這兩項調查相關的廣泛資料。

訴狀寫道：「對檢察官的電子郵件、簡訊、即時訊息、內部備忘錄等進行仔細審查，將使法院能夠判定其決策是基於合法的執法考量，還是出於選擇性或報復性起訴布瑞南局長的意圖。」