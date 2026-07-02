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出生公民權再獲確認 加州檢察總長：移民使美國強大

中央社／ 舊金山1日專電

針對美國最高法院駁回限縮出生公民權的行政命令，加州檢察總長邦塔（Rob Bonta）今天在舊金山一場集會上力挺移民，表示這場勝利屬於每一位移民、每一位移民之子、以及相信移民能使國家更加強大的人。

最高法院的裁決在美國仍引發政治分歧。川普（Donald Trump）政府試圖限縮出生公民權遭遇挫敗，揚言透過國會立法改革，意味將以其他途徑繼續挑戰現行制度。

出生公民權被寫入美國憲法第十四修正案，並在1898年的「黃金德案」中獲得確認。

川普去年上任後簽署行政命令限制這項權利，加州與舊金山市隨即加入訴訟行列。

邦塔今天現身舊金山，在舊金山市府律師邱信福（David Chiu）陪同下參與集會，向群眾表示：「這是我們共同的勝利...移民讓我們國家強大、移民讓我們國家偉大。」

慶祝集會舉行的地點就在舊金山華埠黃金德出生地附近的一處遊樂場，別具意義。

出生於舊金山的黃金德，1895年返美時遭到拒絕入境，政府認為他不是美國公民。他隨後透過法律程序，主張自己依憲法第十四修正案是美國公民，案件一路上訴到最高法院。最終，最高法院裁定黃金德勝訴，確認在美國出生者原則上享有出生公民權。此案為在美國出生且符合條件者即為美國公民，奠定出生公民權的法律基礎。

「今天我們所有人能站在這裡，都是因為他（黃金德）的勇氣。」邱信福說，舊金山市是第一個對川普政府提起訴訟的城市，因為出生公民權的故事「就是舊金山的歷史」；另外，這不只是一項抽象法律原則，它關乎真實的人民、家庭，以及嬰兒。

邱信福強調美國即將迎接建國250週年，最高法院的裁決提醒了「我們是誰」。

他也提醒移民權利的戰場尚未結束，並呼籲國會在移民議題上採取行動。

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